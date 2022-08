fot. Fotokon / /

Zarząd Dom Development nie spodziewa się w najbliższym czasie spadku cen mieszkań, zauważa natomiast obniżki cen gruntów. Przedstawiciele zarządu są dobrej myśli co do sprzedaży mieszkań przez grupę w drugim półroczu 2022 r.

"Oczekiwany przez tzw. opinię publiczną spadek cen mieszkań nie nastąpił. Ceny mieszkań ustabilizowały się, obroty na rynku nieco spadły, a w niektórych segmentach spadły mocno. Natomiast rokowania na temat możliwych spadków cen nie potwierdziły się i na razie nie wydaje się, żeby to miało się ziścić w najbliższym czasie. Ten kryzys jest konsumowany przede wszystkim wolumenem, natomiast ceny stoją. (...) Trend jest w tej chwili płaski" - powiedział prezes Jarosław Szanajca podczas czwartkowej wideokonferencji.

Dom Development w pierwszym półroczu 2022 r. przekazał 2.178 lokali (+13 proc.), a sprzedał 1.559 lokali netto, tj. o 26 proc. mniej niż rok wcześniej.

"Liczymy, że poziom sprzedaży będzie się utrzymywał na poziomie na tyle satysfakcjonującym, na ile on był satysfakcjonujący w pierwszym półroczu. (...). Na razie rynek nam w umiarkowany sposób sprzyja (...) Jesteśmy dobrej myśli co do naszej sprzedaży w drugim półroczu 2022 r.” – ocenił prezes.

Szanajca poinformował, że bank ziemi grupy na koniec czerwca zwiększył się o 5 proc. rdr.

"Widać, że nasz apetyt na powiększanie banku ziemi jest duży, natomiast nieco modyfikujemy tempo zawierania nowych umów" - powiedział.

Prezes dodał, że z rynku docierają sygnały o obniżaniu cen gruntów.

"Grunty zaczynają być bardziej dostępne, sprzedający zaczynają być bardziej współpracujący w negocjacjach. Kontrakty zawierane na grunty wydają się wskazywać na trend spadkowy (...). Wolumeny spadły i widzimy, że ceny gruntów zaczynają się obniżać” – powiedział prezes.

Dodał, że wartość gruntu wynika nie tylko z cen mieszkań, których stabilizację można obserwować, ale i oczekiwań co do tempa sprzedaży mieszkań, które na takim gruncie powstaną i przyniosą zyski.

Prezes ocenił, że sytuacja rynkowa w pierwszym półroczu była trudna ze względu m.in. na inflację, zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej, stopy procentowe.

"Popyt wspierany zwłaszcza kredytem hipotecznym jest pod dużą presją. (...) Rynek hipoteczny jest pod silną presją. (...) To jest największy problem rynku mieszkaniowego, który w dużej mierze oparty jest na klientach kupujących za gotówkę, bez kredytu" - ocenił Szanajca.

Dodał, że udział klientów gotówkowych w sprzedaży grupy w drugim kwartale to ponad 70 proc., a w trzecim kwartale ten poziom jest na podobnym lub trochę wyższym poziomie.

Zarząd pytany o sektor PRS poinformował, że Dom Development cały czas jest tym obszarem zainteresowany.

"Mocno rozważamy. Strategicznie wszystko zmierza ku temu, że Dom Development będzie uczestniczył w rynku PRS jako dostawca mieszkań na wynajem" - poinformował prezes. (PAP Biznes)

doa/ osz/