Dom Development miał w IV kw. 150,7 mln zł zysku netto j. d. wobec 150,9 mln zł konsensusu

Dom Development odnotował w IV kw. 2022 roku 150,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. oraz 191,5 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu rocznego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 150,9 mln zł, a zysk operacyjny 185,7 mln zł.

Prognozy analityków co do zysku netto j.d. znajdowały się w przedziale 143,2-163 mln zł, a co do zysku operacyjnego w przedziale 173,4-204,3 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 770,3 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 743,4 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 722-790,1 mln zł.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w IV kw. do 265,1 mln zł z 132 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. Dom Development miał 2.419,3 mln zł przychodów (+27,5 proc. rdr), 501,5 mln zł EBIT (+21,4 proc. rdr) oraz 410,3 mln zł zysku netto (+25,4 proc. rdr). Marża brutto wyniosła 31,2 proc., wobec 32,9 proc. rok wcześniej.

"Wyniki za 2022 r. uważamy za bardzo dobre. Przede wszystkim należy mieć świadomość, jak wymagający były miniony rok na rynku nieruchomości. Wyzwania, z którymi mierzyła się cała branża narastały w zasadzie z kwartału na kwartał. Od tych natury międzynarodowej, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku, która spowodowała odpływ kapitału z naszego regionu, przez ogólnokrajowe, jak np. kryzys energetyczny pogłębiający inflację. Do tego doszły negatywne wydarzenia oddziałujące bezpośrednio na samą branżę. Tu należy wymienić m.in. zaostrzone kryteria obliczania zdolności kredytowej oraz kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Jarosław Szanajca.

Dom Development sprzedał w 2022 r. na rynku detalicznym 3.093 lokale netto. Jest to spadek o 24 proc. rdr. Uwzględniając transakcję z inwestorem z segmentu PRS (najmu instytucjonalnego), grupa sprzedała łącznie 3.490 lokali.

"To ważny krok w dywersyfikacji naszej działalności. Chcemy jednak zaznaczyć, że naszym podstawowym segmentem niezmiennie pozostanie budowa mieszkań dla klientów indywidualnych i spełnianie ich marzeń o własnym lokum" - dodał prezes.

Prezes Szanajca w liście do akcjonariuszy napisał, że Dom Development oczekuje, że 2023 r. pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły. Ocenił, że w Polsce nadal występuje strukturalny niedobór mieszkań i należy przyjąć, że zapotrzebowanie na mieszkania z rynku pierwotnego pozostanie duże w kolejnych latach.

Zdaniem prezesa, w bieżącym roku rynek mieszkaniowy powinien zostać wzmocniony dzięki decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łagodzącej warunki oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów z okresowo stałą stopą.

Na koniec 2022 roku grupa miała blisko 5,8 tys. lokali w budowie – w Warszawie było to 3.053 lokali (+18 proc. rdr), w Trójmieście 1.795 (-21 proc. rdr), we Wrocławiu 597 lokale (-32 proc. rdr) oraz 334 w Krakowie (+76 proc. rdr).

Bank ziemi grupy obejmuje ponad 17,1 tysięcy lokali do wybudowania.

W raporcie podano, że ok. 70 proc. transakcji sprzedaży zawartych przez spółki z grupy w 2022 roku to transakcje gotówkowe, bez wsparcia kredytem hipotecznym.

W 2022 r. Dom Development przekazał 3.666 lokali, co stanowi wzrost o 10 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Według stanu na koniec grudnia 2022 r., grupa dysponuje 374 mln zł gotówki, a także posiada ujemny gearing wynoszący -0,3 proc. Potencjał inwestycyjny grupy zwiększają dodatkowo niewykorzystane, dostępne linie kredytowe o wartości 331 mln zł.

Wyniki Dom Development w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł). 4Q2022 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2022 rdr Przychody 770,3 743,4 3,6% 82,7% 140,6% 2419,3 27,5% EBITDA 195,5 188,5 3,7% 233,4% 520,6% 518,0 20,9% EBIT 191,5 185,7 3,2% 249,6% 596,6% 501,5 21,4% zysk netto j.d. 150,7 150,9 -0,1% 268,1% 533,7% 410,3 25,4% marża EBITDA 25,4% 25,2% 0,22 11,47 15,54 21,41% -1,16 marża EBIT 24,9% 25,0% -0,16 11,87 16,27 20,73% -1,04 marża netto 19,6% 20,3% -0,78 9,85 12,14 16,96% -0,28





"W Polsce nadal występuje strukturalny niedobór mieszkań. Co więcej, dalej rozwierają się nożyce między podażą a popytem w tej branży, co najlepiej obrazują rosnące ceny na rynku najmu. Z tego względu należy przyjąć, że zapotrzebowanie na mieszkania z rynku pierwotnego pozostanie duże w kolejnych latach. Dlatego oczekujemy, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły" - napisał Szanajca.

