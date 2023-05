Dom Development miał w I kw. 158,8 mln zł zysku netto j. d. wobec 169,5 mln zł konsensusu

Dom Development odnotował w I kw. 2023 roku 158,8 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. oraz 197,3 mln zł zysku operacyjnego - wynika z raportu kwartalnego. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 169,5 mln zł, a zysk operacyjny 211,6 mln zł.

fot. KWS / / Bankier.pl

Prognozy analityków co do zysku netto j.d. znajdowały się w przedziale 157-177,9 mln zł, a co do zysku operacyjnego w przedziale 197,9-222,7 mln zł.

Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 822 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał przychody na poziomie 895,3 mln zł, a prognozy znajdowały się w przedziale 844,3-945 mln zł.

Dla porównania, w pierwszym kwartale 2022 r. Dom Development miał 141,7 mln zł zysku netto j.d., 173,9 mln zł zysku operacyjnego i 727 mln zł przychodów.

Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł w I kw. 2023 r. do 257,4 mln zł z 233,8 mln zł rok wcześniej. Marża brutto wyniosła 31,3 proc. wobec 32,2 proc. przed rokiem.

Marża operacyjna wzrosła do 24 proc. z 23,9 proc., a marża netto spadła do 19,3 proc. z 19,5 proc.

Przychody przyszłych okresów wyniosły na koniec marca 2023 roku 1.346,9 mln zł wobec 1.551,3 mln zł na koniec grudnia 2022 roku. Są to wpłaty klientów na poczet zakupu lokali i miejsc postojowych do momentu przekazania ich nabywcy i rozpoznania w rachunku zysków i strat.

Grupa miała na koniec marca 393,8 mln zł środków pieniężnych wobec 304,2 mln zł na koniec grudnia.

Prezes Jarosław Szanajca, cytowany w komunikacie prasowym, ocenił, że analizując rynek nieruchomości całościowo, obserwować można globalny wzrost popytu na mieszkania, co m.in. wynika ze złagodzenia przez KNF warunków oceny zdolności kredytowej klientów oraz ustabilizowania poziomu stóp procentowych.

"W konsekwencji poprawy nastrojów klienci indywidualni chętniej interesują się zakupem wymarzonego lokum, a wolumen kredytów hipotecznych w minionym kwartale wzrósł do 40 proc. ogółu transakcji w grupie. To dobrze wróży kolejnym miesiącom roku. Zwłaszcza, że obserwujemy stabilizację kosztów materiałów i usług podwykonawców" - dodał prezes.

Grupa w pierwszym kwartale 2023 r. sprzedała netto 914 lokali (+21 proc. rdr), a przekazała 1.350 lokali (+23 proc.).

"Poprawa sprzedaży Grupy Dom Development, rozpoczęta pod koniec ubiegłego roku, była kontynuowana w pierwszym kwartale tego roku. Obserwujemy symptomy stabilizacji rynku. Od kilku miesięcy stopy procentowe nie wzrosły, co zmniejszyło poczucie niepewności wśród potencjalnych klientów i zachęciło ich do zakupu mieszkan´. Dzięki sprawnemu uruchamianiu nowych projektów, realizowanych zgodnie z harmonogramem oraz atrakcyjnej ofercie produktowej, dostosowanej do potrzeb rynku, liczba sprzedanych mieszkan´ utrzymuje się na dobrym poziomie. W pierwszym kwartale 2023 roku obserwowaliśmy także realizację odłożonego popytu z ubiegłego roku" - napisano w raporcie.

Na koniec marca 2023 r. Dom Development miał ponad 2,3 tys. lokali w swojej ofercie – w Warszawie było to 618 lokali (-22 proc. rdr), w Trójmieście 840 (+43 proc. rdr), we Wrocławiu 555 lokali (+45 proc. rdr) oraz 299 w Krakowie (-6 proc. rdr).

W pierwszym kwartale 2023 r. Dom Development wprowadził do realizacji 10 nowych inwestycji z 1.375 lokalami we wszystkich czterech aglomeracjach swojej działalności. Były to m.in. takie projekty jak osiedla Urbino oraz Jagiellońska (Warszawa), Apartamenty Nad Rzeką oraz Osiedle Zielna (Wrocław), Osiedle Lema (Trójmiasto), czy Osiedle Górka Narodowa (Kraków).

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. Dom Development dysponował bankiem ziemi z potencjałem ponad 16 tysięcy lokali do wybudowania.

"W kolejnych kwartałach zamierzamy umacniać naszą pozycję rynkowego lidera. Bez wątpienia pomoże nam w tym szeroka i dostosowana do warunków rynkowych oferta, którą dysponujemy. Oceniamy też, że popyt na mieszkania powinien być stosunkowo duży. Zainteresowanie mieszkaniami nadal wspiera wysoki wskaźnik inflacji, a także ujemne realne stopy procentowe lokat. To tworzy zachęcające środowisko do inwestowania oszczędności w zakupy nieruchomości" – ocenił Jarosław Szanajca.

Wyniki Dom Development w pierwszym kwartale 2023 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln zł): 1Q2023 wyniki kons. różnica r/r q/q Przychody 822,0 895,3 -8,2% 13,1% 6,7% EBITDA 201,7 218,5 -7,7% 13,3% 3,2% EBIT 197,3 211,6 -6,8% 13,5% 3,0% zysk netto j.d. 158,8 169,5 -6,3% 12,0% 5,4% marża EBITDA 24,5% 24,1% 0,40 0,05 -0,84 marża EBIT 24,0% 23,6% 0,37 0,08 -0,86 marża netto 19,3% 18,9% 0,39 -0,18 -0,25

