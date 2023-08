Dolina Wkry w Pomiechówku. Rodzinna rekreacja na łonie natury „rzut beretem” od Warszawy

Polska przyroda zachwyca swoim pięknem. Dzieci mogą potrzebować nieco większej zachęty na „wypad” do lasu, jednak warto połączyć go z elementem edukacyjnym. Dolina Wkry w Pomiechówku jest magicznym miejscem - dzięki Funduszom Europejskim udało się poprawić jakość środowiska przyrodniczego, zbudowano szereg atrakcji dla najmłodszych oraz liczne ścieżki edukacyjne.

Dolina Wkry w Pomiechówku stanowi świetny przykład na połączenie ochrony przyrody z produktem turystycznym. Projekt „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych poprzez utworzenie kompleksu leśnego Dolina Wkry w Pomiechówku” został sfinansowany z Funduszy Europejskich – na obszarze blisko 10 ha zaprojektowano kilka kilometrów tras spacerowych. Efekt prac dobrze ilustruje specyfikę unijnych projektów mających na celu ochronę przyrody przed nieuregulowanym ruchem turystycznym.

Sercem Doliny Wkry jest ścieżka edukacyjna o długości ok. 3 kilometrów – przepiękna, biegnąca częściowo wzdłuż rzeki, a częściowo w lesie. Choć nowoczesna, to wykonana z naturalnych materiałów. Na ścieżce rozmieszczono kilkanaście „przystanków”, które cudownie urozmaicają spacer, a dla dzieci są okazją do zabawy. Na trasie ścieżki znajduje się także wiele tablic z ciekawostkami z leśnego świata. Są zdjęcia, ryciny, a nawet modele wielkich grzybów. A na jednym z przystanków można sprawdzić, czy skoczymy dalej niż pchła.

Być może największą atrakcją Parku „Dolina Wkry” jest możliwość odbycia podniebnego spaceru. Przechadzając się wśród koron drzew, można podziwiać pomiechowskie bogactwo przyrodnicze z innej perspektywy. Kładka ma długość ponad 200 metrów i znajdziemy na niej ciekawe informacje o ptakach zamieszkujących korony drzew, ich gniazdach, dziuplach.

Ważnymi elementami inwestycji są także: ścieżka linowa z punktami widokowymi na występujące w terenie zbiorowiska roślinne czy też wieża widokowa z umocowanymi lornetkami do obserwacji ptaków i motyli. Ponadto wybudowano wiatę do organizacji konferencji i warsztatów.

O pieniądzach słów kilka

Jeszcze kilka lat temu część z wyżej wymienionych atrakcji było darmowych. Obecnie za np. spacer w koronach drzew czy wejście na wieżę widokową trzeba zapłacić po 9 zł za każdą z atrakcji. Wyjątkiem są dzieci do 3 roku życia – dla nich wejście jest bezpłatne. Można też wykupić pakiet na obie atrakcje w cenie 16 złotych za osobę.

Niemałą atrakcją jest także park linowy, ale tu ceny zaczynają się od 23 złotych (dla osób posiadających kartę pomiechowską) lub od 28 złotych dla osób bez karty. Jeszcze droższy jest przejazd tyrolką – za zjazd w obie strony bez karty pomiechowskiej zapłacimy 60 zł od osoby. Pełen cennik dostępny jest tutaj.

Całkowita wartość projektu wyniosła 9 482 184,39 zł, z czego UE dofinansowała projekt kwotą 6 154 920,02 zł.