Dolarowy WIG20 najwyżej od roku. Przebił styczniowy szczyt

Przeliczony na amerykańskie dolary indeks WIG20 jest już wyżej niż w czasie styczniowego szczytu. Odbicie głównego indeksu krajowych blue chipów w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami dla polskiego złotego sprawiły, że WIG20USD jest najwyżej od roku.

fot. Monster Ztudio / / Shutterstock

We wtorek WIG20 notowany w amerykańskiej walucie wspiął się na 454 pkt i był wyżej od styczniowego szczytu z bieżącego roku, kiedy na fali ponad 40-proc. odbicia od dołka z października 2022 r. WIG20 doszedł do blisko 450 pkt. Obecnie WIG20USD jest najwyżej od kwietnia 2022 r. Od początku roku stopa zwrotu indeksu wynosi już 11 proc. przy 6-proc. wzroście samego WIG20. We wtorek WIG20 zyskiwał na sesji w okolicach 2,5 proc., a WIG20USD rósł o ponad 3,2 proc.

Tradingview

Indeks ten w pełniejszy sposób przedstawia kondycję naszego parkietu w oczach zagranicznych inwestorów. To oni ciągle odpowiadają za większość obrotów na rynku akcji warszawskiej giełdy. W 2022 r. było to 64 proc., a z miesiąca na miesiąc amerykańskie banki zajmują pozycję lidera największych obrotów akcjami na GPW.

Jeszcze jesienią 2022 r. WIG20USD znajdował się w okolicach 265 pkt, co oznaczało przebicie covidowego minimum i najniższy poziom od 2003 r. W pewnym momencie roczna strata dolarowego WIG20 dochodziła do ok. 55 proc. Składała się na nią fatalna kondycja samego WIG20 – uznanego kilka miesięcy temu za najgorszy indeks na świecie pogłębiona siłą dolara, który zyskiwał do głównych walut oraz do słabnącego polskiego złotego.

Następne miesiące to jednak odwrócenie tych trendów. WIG20 od dołka w październiku zyskał do stycznia ok. 40 proc. W tym czasie parytet na kursie EUR/USD został zapomniany, a kurs amerykańskiej waluty w zestawieniu z polskim złotym na tyle osłabł, że bliżej mu teraz do 4 zł niż do 5 zł płaconych kilka miesięcy temu.

WIG20 mocny wzrost z przełomu i początku nowego roku odreagował znaczącą korektą, w której spadł o ponad 12 proc. od styczniowego szczytu, ale w ostatnich tygodniach znów odzyskuje chęć do wzrostów, wspierany w głównej mierze słabnącym dolarem. Efektem jest tym razem podbicie notowań WIG20USD i pokonanie styczniowego szczytu.

"Przebicie styczniowych szczytów WIG20 może kumulować napływ środków na giełdę i zachęcać do kupna przez kapitał zagraniczny. Z najnowszych komunikatów GPW dowiedzieliśmy się, że udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 7 pkt proc. rdr, do poziomu 64 proc. Z tego względu możemy zakładać, że wycena indeksu WIG20 w dolarze amerykańskim jest dobrym prognostykiem dla całej polskiej giełdy" - skomentował Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd.

W ciągu ostatniego miesiąca dolar osłabł względem polskiego złotego o ponad 4 proc. W tym samym czasie WIG20 zyskał ponad 14 proc., a dolarowy WIG20 18 proc. Zachowanie polskiego złotego względem dolara oraz spojrzenie na WIG20USD mogą sygnalizować napływ zagranicznego kapitału na GPW, ale najważniejsza jest tu kondycja samego dolara, który znalazł się w ciekawym punkcie.

"Dolar amerykański miał bardzo dobry początek kolejnego tygodnia, ale dzisiejsza sesja przebiega już dosyć mieszanie. Z drugiej strony wydaje się, że dolar doszedł do punktu nadmiernego wyprzedania i zdecydowanie zbyt dużych oczekiwań na cięcia stóp procentowych w tym roku, nawet pomimo tego, że wciąż trwa cykl podwyżek" - napisał we wtorkowym komentarzu Michał Stajniak z DM XTB.

"Gospodarka amerykańska wysyła sprzeczne sygnały. Dobry rynek pracy, choć ostatnio notowany jest też przyrost składanych wniosków o zasiłek. Dane o produkcji przemysłowej solidne, ale z drugiej strony indeks ISM dla przemysłu poniżej 50 punktów" - dodał analityk.

Tradingview

Indeks WIG20USD może być używany jako wskaźnik do oceny dalszych perspektyw indeksu dużych spółek na GPW. W przeszłości WIG20USD bardzo często z wyprzedzeniem pokazywał ruchy głównego indeksu. Bowiem by dokonać zakupów na naszej giełdzie, transakcje można przeprowadzać tylko w PLN. Nie ulega wątpliwości, że ostanie ruchy to jednak przede wszystkim bardziej słabość dolara, niż przewaga siły złotego, chociaż i on zachowuje się nad wyraz dobrze. Mocny wzrost w ostatnich tygodniach może rodzić ryzyko korekty, ale jednocześnie sygnalizować, że zagranica mocniej interesuje się naszym rynkiem.