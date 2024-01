Dolarowa presja i kolejny dzień spadków na GPW. Fundusze nie odpuszczają akcjom CD Projekt

Słabsza postawa złotego i kolejny dzień spadków na GPW, które jednak wyhamowały impet z poniedziałku. WIG20 kontynuuje najgorszy start roku od 8 lat. Fundusze zwiększają pozycje w grze na spadki cen akcji CD Projektu – wynika z dwóch ostatnich aktualizacji rejestru KNF.

fot. Krystian Maj/ / /

WIG20 kontynuuje fatalne otwarcie roku. Poprzednie 10 sesji przyniosło najgorszy jego start od 8 lat, o czym szerzej pisał Krzysztof Kolany w artykule „Jaki Nowy Rok, taki cały rok?”. Sesja 11. pogłębiła korektę, chociaż trzeba zauważyć, że spadki wyhamowały po wyraźnej przecenie z poniedziałku. Wytracenie impetu zniżek na indeksach odbyło się mimo wyraźnego osłabienia polskiej waluty, która do dolara traciła w ciągu dnia ponad 1 proc.

WIG20 spadł o 0,34 proc., WIG był niżej o 0,24 proc. Z kolei mWIG40 zachował się neutralnie, a sWIG80 był niżej o 0,34 proc. Obroty wyniosły tylko 798 mln zł, z czego raptem 638 mln dotyczyło WIG20. Skala handlu oraz niewielkie przesunięcia świadczą o konsolidacyjnym charakterze sesji w oczekiwaniu na nowe impulsy. Wydaje się to typowe po mocnym i dynamicznym ruchu, jaki od początku roku wykonały polskie indeksy.

„Silniejszy dolar to po części efekt napięć i spekulacji na temat wojny między Rosją a NATO. Aprecjacja USD może również wynikać z faktu, że rynek koryguje swoją zbyt optymistyczną wycenę prawdopodobieństwa pierwszej obniżki stóp w USA. Jeszcze w piątek marcowy ruch w dół posiadał blisko 80 proc. szans na realizację. Teraz jest to ok. 70 proc.” – napisał Wojciech Białek z TMS Oanda Brokers w komentarzu.

W WIG20 spadki objęły kursy 17 spółek, z których najwięcej straciły notowania Pepco (-2,79 proc.) oraz PGE (-2,59 proc.). Pod presją były także notowania największych banków: Pekao (-1,76 proc.), Santander (-1,55 proc.), PKO (-1,51 proc.). O znaczeniu rządowych programów dopłat do kredytów hipotecznych przekonują dane BIK za grudzień, kiedy program BK2% dogasał.

"Kroplówka została podana i to, czego się obawiam – pacjent się przyzwyczaja i jeśli tego zabraknie klientowi, to będziemy mieli duży problem na rynku kredytów, który się przełoży na problem na rynku mieszkaniowym” – powiedział Waldemar Rogowski, główny analityk z BIK.

Przecenę zaliczył także kurs CD Projektu (-1,17 proc.), którego dotyczą najnowsze informacje z rejestru krótkiej sprzedaży KNF. Według poniedziałkowej aktualizacji „tygrysi fundusz” Sylebra Capital zwiększył pozycję z 0,51 proc. do 0,61 proc. akcji netto, a we wtorek niewielki wzrost o 0,01 punktu proc. zaraportował Marshall Wace. W sumie cztery fundusze mają oficjalnie 2,91 proc. akcji netto.

Do góry w WIG20 poszły tylko akcje KGHM (0,82 proc.), Allegro (0,24 proc.) i JSW (0,10 proc.).

Z szerokiego rynku warto wspomnieć o notowaniach Molecure (-4,2 proc.), które zareagowały na decyzję polskiego regulatora o braku zgody na kolejną fazę badań jej kluczowego kandydata na lek.

Neutralnie zachował się kurs akcji Vigo Photonics (0,0 proc.) po tym jak spółka poinformowała, że jej przychody w IV kwartale 2023 roku wzrosły o 9 proc. rdr do 22,1 mln zł. Vigo ocenia również, że w perspektywie 1-2 lat sprzedaż na rynku USA ma szansę osiągnąć poziom sprzedaży na rynku europejskim. Z kolei o 5,86 proc. wzrósł kurs Columbus Energy, po tym jak poinformowano, że ok. 1/3 umowy o wartości ok. 390 mln zł polegającej na dostawie i montażu elektrowni fotowoltaicznych na rzecz miasta Brno, zrealizuje jej spółka zależna.

Michał Kubicki