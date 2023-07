Dolar rośnie w siłę. Kurs euro testuje trzyletnie minimum

W reakcji na komunikaty płynące z banków centralnych dolar od paru dni umacniał się względem euro. Na to nakłada się sytuacja na parze euro-złoty, gdzie euro wyceniane jest blisko najniższych poziomów od niemal trzech lat.

fot. NATALIA61 / / Shutterstock

W piątek o 10:22 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4235 zł i był o ponad grosz wyższy względem poziomów z czwartkowego wieczoru. Dzień wcześniej kurs EUR/PLN przetestował tegoroczne minimum, schodząc nawet poniżej poziomu 4,41 zł. Były to więc najniższe wartości kursu euro od września 2020 roku.

Patrząc w szerszym kontekście kurs euro do złotego pozostaje w lokalnej konsolidacji, drugi miesiąc z rzędu poruszając się w przedziale 4,40-4,50 zł. Wcześniej przez poprzednie 3,5 miesiąca notowania wspólnotowej waluty obniżył się o blisko 40 groszy.

Teraz jednak najważniejsze kwestie rozgrywają się na parze euro-dolar, na której od kilku dni obserwowane są zdecydowane spadki. Kurs EUR/USD w piątek rano spadł poniżej poziomu 1,10, choć jeszcze w ubiegłym tygodniu notowany był powyżej 1,12. Była to reakcja rynku na komunikaty płynące z Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego.

Zarówno Fed jak i EBC zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami podniosły stopy procentowe po 25 pb., wynosząc je na wieloletnie szczyty. Tyle tylko, że oba banki centralne nie dały jasnych wskazówek co do swych kolejnych decyzji. Na rynkach spekuluje się, że po obu stronach Atlantyku możemy mieć do czynienia z zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych, choć nic jeszcze nie zostało przesądzone.

W rezultacie od połowy lipca obserwujemy wzrost kursu dolara na polskim rynku. W piątek rano amerykańska waluta była wyceniana na 4,0378 zł, a więc o 1,7 grosza wyżej niż dzień wcześniej. Od ustanowionego prawie dwa tygodnie temu dołka kurs USD/PLN podniósł się już o blisko 11 groszy.

Niezmiennie mocny pozostaje frank szwajcarski, na parze z euro wciąż kwotowany blisko poziomów z września ubiegłego roku. W rezultacie za helwecką walutę trzeba było zapłacić ponad 4,63 zł, a więc o pół grosza więcej niż w czwartek wieczorem.