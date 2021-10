Złoty słabnie przed decyzją RPP. Dolar po 4 zł. Frank najdroższy od listopada

fot. Tsyden Balzhitov / / Shutterstock

Po wtorkowych wypowiedziach prezesa NBP Adama Glapińskiego rynek walutowy chyba stracił wiarę w rychłą podwyżkę stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje prawie zerowe stopy procentowe przy inflacji CPI zbliżającej się do 6%.

- Niezależnie od tego, jak długo i rozwlekle będziemy tłumaczyli, z czego wynika wzrost cen, a wynika on z szoku podażowego, kosztowego, na który NBP niestety nie ma żadnego wpływu (...), gdyby tego nie było, bylibyśmy dokładnie w celu inflacyjnym - powiedział Glapiński, powtarzając swą narrację o rzekomo niezależnym od polityki banku centralnego charakterze inflacji.

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady na rynku dominowało przekonanie, że o ile samej podwyżki jeszcze nie zobaczymy, to większość w RPP przynajmniej zmieni retorykę na mniej „gołębią”. Więcej o spekulacjach przed decyzją RPP piszemy w tekście zatytułowanym „Dziś posiedzenie RPP. Emocje i oczekiwania największe od lat”.

Tymczasem na rynku walutowym panuje fatalny sentyment do złotego. Polska waluta wyraźnie słabnie już trzeci dzień z rzędu. W środę o 9:57 kurs euro rósł o ponad dwa grosze, sięgając 4,6242 zł. Z tego poziomu w razie rozczarowania ze strony RPP może zostać wyprowadzony atak na marcowy szczyt (4,6468 zł), co na gruncie analizy technicznej otwierałoby drogę ku dalszemu osłabieniu złotego. Potencjalnym przystankiem jest dopiero rekord z lutego 2009 na wysokości 4,9253 zł.

Złotemu nie służy też sytuacja na parze euro-dolar, gdzie amerykańska waluta osiągnęła najmocniejsze poziomy od lipca 2020 roku. Umacniający się dolar sygnalizuje wzrost awersji do ryzyka i wskazuje na repatriację kapitałów do USA, a to zazwyczaj szkodzi złotemu i innym walutom rynków wschodzących. W rezultacie kurs dolara znów przekroczył poziom 4 zł, w środę rano osiągając wartość 4,0043 zł. To prawie o 4 grosze więcej niż dzień wcześniej.

O ponad trzy grosze drożał funt szterling, za którego trzeba było zapłacić 5,4322 zł. To jedne z najwyższych kwotowań funta od pół roku. Frank szwajcarski wyceniany był na 4,3042 zł, czyli o 3,5 grosza wyżej niż we wtorek oraz najwięcej od listopada 2020 roku.

KK