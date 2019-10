Dolar osłabł. Kurs euro powyżej 4,32 zł

Czwartkowy poranek przyniósł osłabienie dolara w relacji do euro. Bez większych zmian cen odbywał się handel polskim złotym. Blisko najniższych poziomów od miesiąca wyceniany był funt brytyjski.

Od kilku dni na parze euro-złoty nie dzieje się zbyt wiele. Po zeszłotygodniowych spadkach kurs EUR/PLN ustabilizował się w przedziale 4,3150-4,3350 zł przy dość niskiej zmienności dziennej.

W czwartek o 9:35 kurs euro kształtował się na poziomie 4,3257 zł, czyli o niespełna pół grosza wyżej niż w środę wieczorem. Przez poprzednie trzy dni na rynku dało się zauważyć pewną prawidłowość: kurs EUR/PLN rósł do południa, a po południu powracał do porannych poziomów.

Tymczasem na światowym rynku walutowym dolar znów słabnie względem euro. W czwartek rano kurs EUR/USD powrócił powyżej 1,10 dolara za euro po tym, jak jeszcze na początku października para euro-dolar wyznaczyła 2,5-letnie minimum na poziomie 1,0878.

Deprecjacja dolara ma swoje konsekwencje także w Polsce. W czwartek rano amerykańska waluta taniała o jeden grosz, schodząc poniżej 3,93 zł. Tym razem w ślad za dolarem nie poszedł frank szwajcarski wyceniany na 3,9954 zł – czyli podobnie jak dzień wcześniej.

Za to do najniższego poziomu od 5 września obniżyły się notowania funta. Brytyjska waluta była wyceniana na 4,8050 zł, podczas gdy jeszcze dwa tygodnie temu było to nawet 4,98 zł.

KK