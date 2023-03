Kurs euro w górę. Kryzys bankowy się rozkręca

NBP: Polskie banki nie są narażone na niebezpieczeństwo Polskie banki nie są narażone na niebezpieczeństwo. Będą miały w związku z tym historycznym portfelem obligacji covidowych określony wynik ujemny, ale będzie on względnie płytki, do zaabsorbowania – ocenił we wtorek członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Paweł Szałamacha.