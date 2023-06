Dolar odrabia straty. Kurs euro oddalił się od dna

KNF broni wskaźnika WIBOR. "We właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań" KNF ocenia, że wskaźnik WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, do których pomiaru został on powołany. Wg KNF, WIBOR we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych, zmiany stóp NBP oraz realiów gospodarczych - podała Komisja w ramach cyklicznego przeglądu stawki WIBOR.