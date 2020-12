Dolar najsłabszy od 2,5 roku. Złoty umocniony

fot. Salov Evgeniy / Shutterstock

Dolar amerykański w relacji do euro był dziś rano najsłabszy od kwietnia 2018 roku. Równolegle doszło do wyraźnego umocnienia złotego wobec euro.

W środę rano kurs EUR/USD sięgnął 1,2087 i tym samym znalazł się na najwyższym poziomie od 2,5 lat. Słabnący od maja dolar jest przejawem rosnącego apetytu na ryzyko na światowych rynkach finansowych. Inwestorzy opuszczają „bezpieczne przystanie” i sterują swoim kapitałem w stronę bardziej ryzykownych aktywów: akcji, walut krajów rozwijających się czy surowców.

To tendencje potencjalnie sprzyjające aprecjacji złotego. Polska waluta sporo zyskała na początku listopada, ale przez resztę miesiąca kurs euro do złotego pozostawał stabilny. Aż do wtorkowego popołudnia, kiedy to kurs euro wybił się dołem z trzytygodniowej konsolidacji, schodząc do 4,44 zł.

W środę rano złoty oddał część wtorkowych zysków. O 9:44 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4575 zł i był o ponad grosz wyższy niż we wtorek wieczorem.

Dolar amerykański wyceniany był poniżej 3,70 zł. W nocy ‘zielonego” notowano nawet poniżej 3,68 zł, a więc najniżej od września. Kurs franka szwajcarskiego przekraczał 4,10 zł po tym, jak dzień wcześniej wyznaczył trzymiesięczne minimum schodząc poniżej 4,09 zł. Po wtorkowym spadku nie podniosły się notowania funta brytyjskiego, którym w środę rano handlowano po ok. 4,94 zł.

KK