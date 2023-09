Dolar najmocniejszy od marca. Kurs euro blisko 4,60 zł

Globalne umocnienie dolara nie jest czynnikiem, który wspierałby notowania złotego. Mimo tego kurs euro ustabilizował się w pobliżu poziomu 4,60 zł. Rynek czeka teraz na kolejną porcję danych makroekonomicznych.

fot. YueStock / / Shutterstock

Kurs euro do dolara po raz pierwszy od marca spadł poniżej linii 1,06. Była to reakcja na dość gwałtowny wzrost rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. W przypadku papierów 10-letnich Treasuries płacą już o 174 pb. więcej od analogicznych niemieckich Bundów. Ta różnica osłabia euro względem dolara, co zwykle było czynnikiem szkodzącym polskiemu złotemu.

Na naszym rynku dolar we wtorek rano wyceniany był na 3,4455 zł. Zatem póki co kurs USD/PLN nie przebił wrześniowego szczytu (4,3721 zł), ale nadal notowany jest o przeszło 20 groszy wyżej niż na początku września.

Kurs euro ustabilizował się na poziomie 4,6016 zł. Niedawne próby zejścia poniżej linii 4,60 zł jak dotąd nie przyniosły powodzenia. Złotemu szkodzi perspektywa ostrego cięcia stóp procentowych w NBP – rynek terminowy wycenia zejście stopy referencyjnej w okolice 4,25% w ciągu następnych 12 miesięcy. Tymczasem zarówno Rezerwa Federalna jak i Europejski Bank Centralny zapowiadają utrzymanie stóp procentowych na restrykcyjnych poziomach przez dłuższy czas. W takiej sytuacji atrakcyjność lokowania kapitału w polskim złotym drastycznie zmalała.

- Po okresie silnego oddziaływania czynników lokalnych do gry wraca sentyment globalny, a ten pozostaje dla złotego niekorzystny. Utrzymywanie "jastrzębiego" nastawienia przez główne banki centralne podsycają niepewność rynków co do realizacji scenariusza miękkiego lądowania, przekładając się na umocnienie dolara na szerokim rynku - piszą analitycy Pekao SA w porannej nocie.

- Kurs EUR/PLN, który jeszcze wczoraj przejściowo poruszał się wokół poziomu 4,5822 obecnie powrócił powyżej bariery 4,60. Nie uważamy jednak, by dzisiejszy zakres potencjalnego ruchu wzrostowego EUR/PLN był znaczący – napisali analitycy Banku Millennium.

Teraz rynek walutowy czeka na nowe impulsy. Po zeszłotygodniowym maratonie z bankami centralnymi uwaga powinna skupić się na wrześniowych odczytach inflacji w Europie, które poznamy w czwartek i piątek. O ile inflacja CPI w Polsce ma wreszcie spaść poniżej 10%, to w strefie euro powinna się znaleźć poniżej 5%.

Po niedawnych spadkach ustabilizowały się notowania franka szwajcarskiego. We wtorek rano helwecka waluta kosztowała 4,7589 zł i była o niespełna grosz droższa niż dzień wcześniej. Mimo że frank jest wyraźnie tańszy niż dwa tygodnie temu (gdy kosztował nawet ponad 4,90 zł), to kurs CHF/PLN od połowy lipca pozostaje w lokalnym trendzie wzrostowym.

KK