Dolar już prawie po 4 zł. Kurs euro niebezpiecznie wysoko

W ciągu ostatnich godzin doszło do zdecydowanego umocnienia dolara amerykańskiego, co zwykle jest czynnikiem niekorzystnym dla notowań złotego. Polska waluta pozostaje niezmiernie słaba, a kurs euro utrzymał się na niebezpiecznie wysokich poziomach.

Zbliżająca się próba ograniczenia skupu obligacji przez Rezerwę Federalną (zwanego potocznie „drukowaniem pieniędzy”) od kilku dni wzmacnia dolara. Względem euro amerykańska waluta jest dziś najmocniejsza od lipca 2020 roku. Mocny dolar zwykle sygnalizuje napływ kapitałów do USA i ich odpływ z rynków wschodzących, do których zaliczana jest Polska.

W rezultacie kurs dolara na polskim rynku w środę wieczorem osiągnął poziom 3,9976 zł i był najwyższy od czerwca ubiegłego roku. Jest to więc już czwarta próba przełamania poziomu 4 zł w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. W czwartek o 10:57 kurs dolara obniżył się do 3,9922 zł.

Dolar po niemal 4 zł jest nie tylko pochodną względem siły amerykańskiej waluty, ale przede wszystkim bardzo poważnej słabości złotego widocznej na parze euro-złoty. Kurs euro w czwartek przed południem wynosił 4,6326 zł. Oznacza to, że kurs EUR/PLN rozgościł się powyżej linii 4,60 zł i znajduje się niebezpiecznie blisko covidowego maksimum (4,6734 zł) z końca marca. Na gruncie analizy technicznej jego przebicie otwierałoby drogę ku rekordowi z lutego 2009 roku na poziomie 4,93 zł.

Sierpniowych szczytów nie przekroczył za to kurs franka szwajcarskiego, dziś rano wycenianego na 4,2711 zł. Funt brytyjski przez ostatnie dwa dni bardzo dużo stracił wobec dolara, więc na polskim rynku jego notowania obniżyły się do 5,3578 zł wobec przeszło 5,40 zł obserwowanych jeszcze we wtorek.

KK