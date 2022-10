Dolar i frank znów po 5 zł. Kurs euro bliżej 4,90 zł

fot. NATALIA61 / / Shutterstock

Trwa zła passa złotego. Kurs euro zagościł powyżej 4,85 zł i zdaniem analityków może zaatakować poziom 4,90 zł. Na skutek osłabienia euro notowania franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego znalazły się powyżej 5 zł.

We wtorek o 10:38 kurs euro wynosił 4,8725 zł i był o prawie dwa grosze wyższy niż dzień wcześniej. To wciąż blisko jesiennych szczytów (4,88 zł) i niebezpiecznie blisko historycznych rekordów z lutego ’09 (4,92 zł) i marca ’22 (5 zł). Od początku roku kurs euro wzrósł o ponad 27 groszy, co oznacza osłabienie euro względem o 5,8%.

- Perspektywy złotego pogorszyła ostatnia decyzja RPP i przekaz z Rady, która de facto dopuszcza osłabienie PLN. Nie widać też szybkiego końca umocnienia dolara, co dla walut CEE jest zwykle niekorzystne. Dlatego w kolejnych dniach spodziewamy się dalszych prób wyłamania EUR/PLN ponad 4,90. Szanse na wybicie się ponad 4,90 są jednak niewiele większe niż 50 proc. - napisali w porannym raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Zobacz także Polecane dla Ciebie: do 200 zł premii i korzystne kursy wymiany walut z kontem w Pekao

Obserwowane od tygodnia umocnienie dolara na parze z euro sprawiło, że za amerykańską walutę znów trzeba zapłacić ponad 5 zł. We wtorek rano dolar kosztował 5,0188 zł i był o niemal dwa grosze droższy niż dzień wcześniej. Do zeszłotygodniowego rekordu wszech czasów na parze dolar-złoty brakuje jeszcze 3,5 grosza.

Piątkę z przodu obserwujemy też w przypadku notowań franka szwajcarskiego, który o poranku wyceniany był na 5,0197 zł, czyli o 2,2 grosza wyżej niż w poniedziałek wieczorem. W przypadku pary frank-złoty wrześniowy rekord leży ponad 10 groszy powyżej obecnego kursu.

KK