Dolar i frank w górę. Wzrosła awersja do ryzyka

fot. Dilok Klaisataporn / / Shutterstock

Doniesienia z Chin pogorszyły nastroje na światowych rynkach finansowych. Groźba zamknięcia Pekinu przełożyła się na umocnienie dolara i franka szwajcarskiego. Kurs euro pozostał bez większych zmian.

Po Szanghaju może przyjść kolej na Pekin. Chińskie władze mają szykować się do objęcia lockdownem stolicy kraju, w której wykryto… 47 pozytywnych przypadków wirusa z Wuhan – donosi Reuters. Te informacje wywołały popłoch na chińskich giełdach i przyczyniły się do pogorszenia nastrojów także na światowych rynkach finansowych.

Przecena ryzykownych aktywów skutkowała ucieczką do dolara. Amerykańska waluta zdecydowanie umocniła się względem euro i to pomimo pozytywnego dla globalnego kapitału wyniku wyborów we Francji. W poniedziałek rano kurs EUR/USD zszedł do poziomu 1,0731, osiągając najniższą wartość od marca 2020 roku. Spadek EUR/USD oznacza umocnienie dolara względem euro.

W rezultacie na polskim rynku za dolara płacono 4,3281 zł, a więc o ponad dwa grosze więcej niż przed weekendem. Wraz z „zielonym” zyskiwał też frank szwajcarski wyceniany w poniedziałek rano na 4,5156 zł, czyli o 1,5 grosza wyżej niż w piątek wieczorem.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

W miarę stabilny był za to kurs euro. O 9:45 wspólnotową walutę wyceniano na 4,6454 zł, a więc na podobnym poziomie jak na zakończeniu piątkowych notowań.

- Póki co, kurs EUR/PLN pozostaje w dotychczasowym kanale bocznym, choć bliżej jego górnego ograniczenia, a więc bariery 4,6630, co wiążemy z wyraźnym umocnieniem dolara podczas porannych notowań. Negatywnie na nastroje oddziałują informacje o rosnących zagrożeniach na COVID-19 w Pekinie grożące totalnym lockdownem miasta na wzór Szanghaju. Wynik wyborów prezydenckich we Francji natomiast był zgodny z oczekiwaniami i nie miał wpływu na notowania - napisano w porannej nocie Banku Millennium.

KK