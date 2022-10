Dolar bliżej parytetu z euro. Kurs euro blisko 4,80 zł

fot. Karolina Grabowska / / Pexels

Po okresie podwyższonej zmienności z ostatnich dni środowy poranek przyniósł uspokojenie na rynkach walutowych. Dolar amerykański znów kosztuje prawie tyle, co euro. Natomiast polski złoty pozostaje bardzo słaby w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Jeszcze tydzień temu euro w relacji do dolara było najsłabsze od 20 lat, a amerykańska waluta na polskim rynku po raz pierwszy w historii kosztowała ponad 5 zł. To już jest przeszłość. Kurs EUR/USD w środę rano wynosił 0,9950 i był już bliski parytetu 1 do 1, jaki po raz ostatni widzieliśmy dwa tygodnie temu.

Niestety, wydatne umocnienie euro w stosunku do dolara nie za bardzo pomogło polskiemu złotemu. O 9:50 kurs euro wynosił 4,8187 zł i był o grosz wyższy niż we wtorek wieczorem. Co prawda to o 7 groszy mniej niż w piątek, lecz zarazem wciąż wartość niemal ekstremalnie wysoka jak na historyczne standardy. Kurs EUR/PLN przekraczał poziom 4,80 zł tylko cztery razy w historii: w lutym ’09, w marcu ’22, lipcu ’22 oraz na przełomie września i października ’22.

Teraz polski rynek walutowy oczekuje na popołudniowy komunikat z Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści typują podwyżkę stóp procentowych NBP tylko o 25 pb. i zakładają, że RPP nie obwieści zapowiadanego wcześniej zakończenia cyklu podwyżek.

Dolar amerykański w środę rano kosztował 4,8463 zł i był o 2,8 grosza droższy niż dzień wcześniej. Na fali nagłego powrotu apetytu na ryzyko na światowych rynkach finansowych dolar słabnie od początku tygodnia. W rezultacie w ciągu ostatnich kilku dni potaniał o przeszło 20 grosz, spadając z rekordowo wysokiego poziomu 5,0539 zł.

Z historycznego szczytu spadły także notowania franka szwajcarskiego, o poranku wycenianego na 4,9244 zł. Jeszcze w ubiegły czwartek frank kosztował rekordowe 5,1258 zł. Zatrzymane zostało odbicie na parze funt-złoty. Brytyjską walutę można dziś było wymienić na 5,5255 zł.

