Doktorzy w dziedzinie nauk społecznych zarabiają średnio o 60 proc. więcej od magistrów

Średnie wynagrodzenia osób ze stopniem doktora w dziedzinie nauk społecznych są wyższe - w porównaniu z zarobkami magistrów - o 60 proc. - wynika z danych systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA), które opublikowano w poniedziałek.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) udostępnił nowe funkcje w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA. Poinformowano, że teraz można uzyskać informacje dotyczące nie tylko zawodowych karier absolwentów, ale także osób ze stopniem doktora.

"Z nowych danych wynika, że - zgodnie z przypuszczeniami - osoby ze stopniem doktora, niezależnie od dziedziny studiów, otrzymują wyższe wynagrodzenie niż absolwenci uzyskujący w tym samym czasie tytuł magistra. Przy czym najwięcej zyskują doktorzy w dziedzinie nauk społecznych. Ich średnie wynagrodzenia są wyższe, w porównaniu z zarobkami magistrów, aż o 60 proc. w ich miejscach zamieszkania (tj. o 3 848,37 zł)" - czytamy w komunikacie przesłanym PAP.

Badacze z OPI PIB przyznają, iż fakt, że doktorzy rok po obronie zarabiają lepiej, niż magistrzy, nie był dla nich niespodzianką.

"Wszyscy raczej się spodziewaliśmy takich wyników – zarówno ja, jak i profesor Agnieszka Chłoń-Domińczak i doktor Marek Bożykowski, z którymi tworzymy system ELA. Jednak muszę przyznać, że nieco zaskoczyło nas, że największą premię za doktorat można uzyskać w dziedzinie nauk społecznych. (...) Należy jednak pamiętać, że do dziedziny nauk społecznych zaliczamy kierunki ekonomiczne. I to one głównie odpowiadają za ten atrakcyjny bonus" – mówi ekspert OPI PIB dr hab. Mikołaj Jasiński.

Z opublikowanych danych wynika, że biorąc pod uwagę dziedziny kształcenia, w 2019 r. najwięcej osób otrzymało stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (1565 osób), wyprzedzając nieznacznie nauki społeczne (1563), a także nauki inżynieryjno-techniczne (1201).

"Narzędzie OPI PIB pozwala wychwytywać anomalia dotyczące osób kończących studia wyższe na rynku pracy. Z jego pomocą mogliśmy przeanalizować, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na poziom bezrobocia absolwentów, którzy wchodzili na rynek pracy w 2020 r. Teraz mamy w ELA także dane dotyczące osób ze stopniem doktora. To nowa grupa, której losy akademickie nie były wcześniej analizowane przez nasz system. Dzięki nowej funkcji możemy dokładniej badać ścieżki rozwoju akademickiego w Polsce" – powiedział cytowany w komunikacie dyrektor OPI PIB dr inż. Jarosław Protasiewicz.

OPI PIB podało, że najwięcej osób uzyskało stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim. Z danych opublikowanych w ELA wynika, że został on liderem aż w trzech dziedzinach kształcenia: naukach społecznych (160), humanistycznych (152) oraz ścisłych i przyrodniczych (108).

Eksperci OPI PIB rozbudowali również system ELA o możliwość monitorowania decyzji studentów, którzy zmienili zdanie, co do wyboru studiów.

"Otrzymane dane wskazują, że około połowa studentów modyfikuje swoje pierwotne decyzje dotyczące kierunku kształcenia. Warto jednak podkreślić, że ponad 50 proc. spośród nich podejmuje kolejne studia – albo od razu, albo po pewnej przerwie" - wskazano.(PAP)

