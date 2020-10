Doktor Paweł Grzesiowski stracił pracę za krytykę sposobu walki z pandemią przez polski rząd

FORUM

Doktor Paweł Grzesiowski, często krytycznie wypowiadający się w mediach na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju, stracił pracę w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - uczelni podlegającej Ministerstwu Zdrowia.

Grzesiowski poinformował o tym w środę na Twitterze. - Mamy jedną godność, by mówić to, co się myśli, trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę - napisał.

Ta opinia nie jest zgodna z wiedzą o tej pandemii - testowanie osób objawowych pozostawia osoby bezobjawowo zakażone w szarej strefie, a one także roznoszą zakażenia w środowisku. Tylko znajomość obu grup umożliwia kontrolę epidemii. Śledzenie kontaktów i testy @a_niedzielski https://t.co/j5cXtFPfLN — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) October 21, 2020

Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie to jednostka prowadząca kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów i innych osób z wyższym wykształceniem niemedycznym.

Lekarz od początku krytykował poczynania rządu w związku z pandemią. W ostatnim udzielonym PAP-owi wywiadzie mówił: "Nie mamy stu tysięcy pielęgniarek, lekarzy, którzy przyjdą do pracy, to jest mrzonka. Wszystkie decyzje wojewodów, którzy próbują na papierze zapewnić tę opiekę, są nieskuteczne". Jeszcze zanim rząd wydał decyzję o uruchomieniu szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, doktor radził: "Trzeba zrobić to, co wszyscy na świecie – zorganizować szpitale doraźne, rozwijane w ciągu dwóch, trzech dni w salach gimnastycznych, szkołach czy salach targowych z dostępem do tlenu, z możliwością podawania kroplówek i z opieką".

W jednym z najnowszym tweetów lekarz komentuje projekt ustawy covidowej, nad któą pracuje Sejm: "Nowa ustawa antycovidowa nie daje żadnej wartości dodanej. Nie tworzy nowych mechanizmow wzmocnienia struktury opieki zdrowotnej. Wprowadza dyktaturę polityki w medycynie za pół marchewki. Pokaz siły słabego państwa, wobec grupy zawodowej, która walczy o Wasze zdrowie i życie."

Paweł Grzesiowski jest pediatrą, immunologiem, doktorem nauk medycznych, autorem współautorem ponad 250 publikacji z zakresu m.in.: immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii i kontroli zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Jest także członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, takich jak: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii i Chorób Zakaźnych, Polskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Europejskie Towarzystwo Nefrologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskie Towarzystwo Wakcynologii (w tym były członek zarządu), Europejskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych Dzieci, The Society for Healthcare Epidemiology of America oraz Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa (przewodniczący).

KWS