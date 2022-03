Dofinansowanie do zakupu dekodera. Poczta rozpoczęła przyjmowanie wniosków

Rząd przyjął projekt dający 250 zł dofinansowania na zakup telewizora

Rząd przyjął projekt ustawy, który przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej - poinformowano we wtorek na stronie KPRM.