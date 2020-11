Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wraca, rodzice 8 i 9-latków bez pomocy

fot. Maria Mikhaylichenko / Shutterstock

Od poniedziałku 9 listopada zdalną nauką zostaną objęci uczniowie klas I-III. Dlatego też rząd zdecydował o przywróceniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Jednak ze świadczenia będą mogli skorzystać nieliczni rodzice. Wyjaśniamy, kto i w jakiej sytuacji skorzysta z finansowego wsparcia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które pojawiło się w związku z pandemią Covid-19. Początkowo wypłacane było od 12 marca do 26 lipca 2020. Później od 1 do 20 września 2020 r. Teraz na mocy rozporządzenia z 5 listopada (Dz.U z 2020, poz. 1961) rodzice niektórych dzieci będą mogli korzystać z tego świadczenia do 29 listopada 2020 r.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został uregulowany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych. Świadczenie zostało obecnie przyznane na podstawie rozporządzenia z dnia 5 listopada 2020 r. na okres od 9 do 29 listopada 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie obecnie przysługiwał:

w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów - z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Dla kogo dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. ubezpieczonym rodzicom dzieci:

do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,

do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy poza ustawowym limitem

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, które przysługują ubezpieczonemu w ciągu roku.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Ubezpieczony, który chce skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego jeżeli jest pracownikiem, składa oświadczenie u swojego pracodawcy. Druk oświadczenia można pobrać na stronie ZUS, www.zus.pl. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS, najlepiej zrobić to obecnie przez PUE ZUS.

Kto finansuje zasiłek?

Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy, to świadczenia które są wypłacane ubezpieczonym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie są kosztem dla przedsiębiorców. W sytuacji, kiedy pracodawca jest zobowiązany do wypłaty zasiłku, wypłacone kowty rozlicza z ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada dla nielicznych

Z przywróconego zasiłku skorzystają głównie rodzice dzieci, które są uczniami pierwszej klasy szkoły podstawowej, większość dzieci w klasach drugich ma skończone 8 lat. Dlatego też od poniedziałku wielu rodziców stanie przed dylematem, jak zapewnić opiekę nad 8- czy 9-letnim uczniom. Z uwagi na otwarte żłobki i przedszkola nie będzie, tak jak wiosną, możliwości korzystania z zasiłku na młodsze dziecko, świadczenie będzie przysługiwało dopiero w przypadku zamknięcia placówki.

Nowe rozporządzenie wchodzi w życie od 9 listopada 2020 r. i nic nie wskazuje na to, że rząd dostrzeże problem pracujących rodziców 8- i 9-latków, którzy nie wykonują pracy zdalnej i boją się zostawić dzieci same w domu.