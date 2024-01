Dodatkowy urlop dla matek wcześniaków. Ministerstwo pracuje nad projektem

"Kwestia urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków to jeden z priorytetów resortu" - podkreśliła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Resort pracuje nad zmianą w obecnych przepisach.

"Zabraliśmy się do pracy nad potencjalnymi zmianami w przepisach, które odpowiedziałyby na oczywiste potrzeby mam wcześniaków. (...) 15 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami, z przedstawicielkami strony społecznej. Będziemy pracować tak, aby z jednej strony wypracować rozwiązania, które pomogą mamom wcześniaków i noworodków hospitalizowanych po narodzinach, a z drugiej strony nie będą żadnym uszczerbkiem dla mam dzieci urodzonych w terminie i zdrowych" - zapowiedziała ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityk Społecznej (MRPiPS) odwiedziła w poniedziałek Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora "Senior plus". W trakcie spotkania na ręce ministry została złożona petycja dotycząca urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków od momentu wypisu dziecka ze szpitala do domu i zwolnienia lekarskiego w czasie hospitalizacji dziecka po urodzeniu, poinformował PAP.

Co z urlopem macierzyńskim dla matek wcześniaków

Autorzy projektu wskazują, że obecnie obowiązujące przepisy wymagają rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego wraz z porodem wcześniaka i umożliwia przerwanie go dopiero po 8 tygodniach. W związku z tym "matki wcześniaków czują się ograbione z urlopu macierzyńskiego podczas hospitalizacji ich ciężko chorych dzieci". Inicjatorzy wskazują, że okres walki o życie i zdrowie ich maluszków nie może być nazwany urlopem macierzyńskim, ponieważ matki dzieci hospitalizowanych nie mogą spędzać całego czasu ze swoim chorym dzieckiem.

"Mama powinna mieć możliwość przebywania przy chorym noworodku w nieograniczonym czasie, tak jak mama rodząca o czasie i matka z dzieckiem na oddziałach pediatrycznych, co wymaga odrębnych regulacji i inwestycji, będziemy o nie zabiegać, zdając sobie sprawę, że wymagają one zmian infrastruktury szpitalnej oraz zasobów ludzkich i finansowych (...) Aktualnie to szpital ustala czas, jaki mama może spędzić przy hospitalizowanym dziecku" - czytamy w uzasadnieniu.

Postulatem autorów projektów jest, aby mama każdego wcześniaka i noworodka wymagającego hospitalizacji po narodzinach mogła korzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński, żeby zaczynał się wraz z wypisem dziecka do domu. "Dodatkowo mamy wcześniaków aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim proszą o wydłużenie im tego urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu".

Wcześniaki w Polsce

"Polsce każdego roku rodzi się 24 tys. wcześniaków, to dzieci urodzone między 22. a 37. tc. Skrajne wcześniaki to dzieci urodzone przed 28. tc i to one wymagają długotrwałej hospitalizacji, w 2022 roku urodziło się ich 1187, a przed 32. tc urodziło 3194 dzieci. Ponad 18 tys. wcześniaków urodziło się między 33. a 36. tc – im później dziecko przychodzi na świat, tym na ogół jest w lepszym stanie zdrowia i tym mniej czasu spędza w szpitalu" - czytamy w petycji dot. urlopów macierzyńskich dla matek wcześniaków po wypisie dziecka do domu, zwolnieniach lekarskich w czasie hospitalizacji dziecka po urodzeniu.

