Dodatkowy dzień wolny po 1 listopada? Minister zdrowia komentuje

fot. Brian A Jackson / Shutterstock

Nie będzie dodatkowego wolnego dnia po niedzieli 1 listopada – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zaapelowal o rozłożenie wizyt na cmentarzach na okres przed dniem Wszystkich Świętych i po nim. Dodał, że nie ma planu zamykania cmentarzy.

"Na razie (...) nie wyobrażamy sobie zamknięcia cmentarzy albo ograniczenia tego ruchu w sposób administracyjny" - powiedział w poniedziałek Niedzielski odpowiadając na pytania na poniedziałkowej konferencji prasowej. Przypomniał, że "każda wizyta na cmentarzu musi odbywać się w maseczce".

Minister powiedział, że rząd rozważał wprowadzenie dodatkowego wolnego dnia w poniedziałek 2 listopada, ale nie zostało to przyjęte. "W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa; takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów, do podróżowania, a realizujemy strategię +zostań w domu+" - zaznaczył.

Zaapelował, by wizyty na cmentarzach rozłożyć na dwa tygodnie. "Namawiamy wszystkich, ale przede wszystkim seniorów, aby nie kumulować tych wizyt 1 listopada, tylko starać się je rozkładać w tygodniu poprzedzającym i następującym po 1 listopada" - powiedział.

Minister zapewnił, że kolejne obostrzenia, które prawdopodobnie będzie trzeba wprowadzać w zależności od rozwoju dziennej liczby zachorowań na COVID-19, będą przedmiotem konsultacji z branżami, których dotyczą obostrzenia.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ mok/