Dodatkowe obostrzenia na Śląsku? "Nie jest to wykluczone"

Fogiel: Samowolne otwieranie firm to podcinanie gałęzi, na której się siedzi

Jeśli sami jako społeczeństwo nie podejmiemy odpowiedzialnych działań, to będzie się wlekło w nieskończoność; samowolne otwieranie firm, to podcinanie gałęzi, na której się siedzi - podkreślił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel odnosząc się do wprowadzenia kolejnych obostrzeń wz. z epidemią COVID-19.