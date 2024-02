"Dodatkowa" ulga na dziecko w PIT. Ci rodzice mogą odliczyć wyższą kwotę niż podatek

Rodzice mogą otrzymać tzw. dodatkowy zwrot podatku dochodowego w ramach ulgi na dziecko w rocznym rozliczeniu PIT. Aby móc z niego skorzystać, musi zostać spełniony jeden warunek.

Rozpoczął się czas na rozliczanie podatku dochodowego za 2023 r. Przed wysłaniem zeznania z pośrednictwem rządowej usługi "Twój e-PIT" warto sprawdzić, czy podatnik korzysta z pełnych ulg podatkowych. Najpopularniejszą z nich jest ulga na dziecko. Kwota tzw. ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby dzieci w rodzinie. Zgodnie z przepisami jej kwota wynosi:

1112,04 zł ulgi na pierwsze i drugie dziecko (każde z osobna),

2000,04 zł ulgi na trzecie dziecko,

2700 zł ulgi na czwarte i każde kolejne dziecko.

Co do zasady ulga zmniejsza kwotę podatku dochodowego do zapłaty. Co w sytuacji, gdy cały roczny dochód lub jego większość mieści się w kwocie wolnej od podatku - 30 tys. zł? W takim wypadku rodzic, opiekun prawny lub inna uprawniona do ulgi na dziecko osoba może skorzystać z "dodatkowego" zwrotu.

"Dodatkowy" zwrot ulgi na dziecko

Rodzic może skorzystać z tzw. dodatkowego zwrotu w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Taka sytuacja może mieć miejsce, np. gdy roczny dochód osób uprawnionych do korzystania z ulgi na dziecko nie przekracza 30 tys. zł, czyli kwoty wolnej od podatku lub podatek dochodowy był poniżej 3600 zł (30000 x 12%) i nie umożliwia odliczenia pełnej kwoty z ulgi prorodzinnej. Jest to warunek uprawniający do wykorzystania ulgi podatkowej z tytułu zapłaconych składek ZUS.

Podobnie wygląda rozliczenie PIT dla rodziców np. czwórki dzieci, którzy posiadają prawo do pomniejszenia podatku dochodowego o łączną kwotę 6924,12 zł rocznie. Jeżeli podatek dochodowy wyniósł dla rodziny 2000 zł, to można pozostałą część odliczyć z zapłaconych składek ZUS.

W takich przypadkach (gdy kwota podatku jest niższa niż przysługująca kwota ulgi na dziecko) w rozliczeniu rocznym PIT podatnik otrzyma zwrot zarówno do wysokości podatku dochodowego oraz "dodatkowy" zwrot nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci – do wysokości sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Jak otrzymać "dodatkowy" zwrot ulgi na dziecko?

Warto pamiętać, że „dodatkowy” zwrot ulgi na dziecko nie jest uwzględniany automatycznie w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego w usłudze "Twój e-PIT". Aby skorzystać z tej opcji w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, podatnik powinien wypełnić część zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”. Jednocześnie warto zaznaczyć, że kwota zwrotu nie może przekroczyć zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

"Jeśli podatnik nie wypełni tej części, to znaczy, że rezygnuje z otrzymania dodatkowego zwrotu" - podkreśla Ministerstwo Finansów.

