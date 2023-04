Dodatkowa emerytura dla mundurowych. KO złożyła projekt ustawy

Składamy projekt ustawy umożliwiający emerytom mundurowym, którzy dalej pracowali, skorzystanie z dodatkowej emerytury - poinformowali w środę posłowie KO Cezary Tomczyk, Cezary Grabarczyk i Czesław Mroczek. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS został już złożony w Sejmie.

fot. Bumble Dee / / Shutterstock

Tomczyk poinformował, że pomysł złożenia takiego projektu ustawy pojawił się na spotkaniu z szefem PO Donaldem Tuskiem w Bytomiu. Jak dodał, jeden z uczestników tego spotkania mówił, że jest byłym żołnierzem zawodowym, ale potem pracował i odprowadzał składki do ZUS. Dziś jednak nie może skorzystać z dodatkowej emerytury.

"W imię sprawiedliwości społecznej chcemy powiedzieć jasno, że dzisiaj składamy projekt ustawy, który tę sprawę rozstrzygnie" - zaznaczył poseł KO. Jak dodał, sprawa dotyczy kilkuset tysięcy osób. Zapewnił, że "każdy, kto był żołnierzem zawodowym i jednocześnie odprowadzał składki do ZUS będzie mógł skorzystać z dodatkowej emerytury".

Według Grabarczyka projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS został już złożony do laski marszałkowskiej. Jak poinformował, projekt przewiduj "wyeliminowanie dyskryminacji byłych wojskowych i funkcjonariuszy, którzy przeszli na mundurową emeryturę, ale cały czas pracują i płacą składki".

"Budują oni kapitał, ale nie mogą z niego skorzystać. To niesprawiedliwe. Dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie, że w przypadku zbiegu emerytur z dwóch źródeł pozwoli wyeliminować ten konflikt. Byli żołnierze i funkcjonariusze będą mogli skorzystać ze zgromadzonego kapitału" - mówił Grabarczyk. "Liczymy, że pani marszałek Elżbieta Witek szybko nada numer druku, byśmy mogli uchwalić ustawę jeszcze w tej kadencji" - zaznaczył.

Czesław Mroczek dodał, że PO nie pozostawi tej sprawy nawet wtedy, gdyby w tej kadencji nie udało się tej ustawy uchwalić.

Poinformował też, że KO przygotowuje wszechstronną analizę działań rządu PiS w zakresie obronności. Będzie ona "przedstawiać prawdziwy stan rzeczy w tym obszarze". Mroczek ocenił, że rok funkcjonowania ustawy o obronności państwa to "zmarnowany czas i pieniądze".

Złożony przez klub KO projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS zakłada, że emeryci, którzy po przejściu na emeryturę "mundurową" dalej pracowali "w cywilu" i odprowadzali składki, będą mieli prawo do wyższych emerytur - w praktyce chodzi o umożliwienie otrzymywania dwóch świadczeń: z systemu mundurowego oraz systemu powszechnego.

"Funkcjonariusze służb mundurowych przechodzący na emeryturę po 25 latach służby powinni być nadal aktywnymi pracownikami na rynku pracy. Odprowadzając składki na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pracy zawodowej stają się ubezpieczonymi w systemie ubezpieczeń społecznych. Jednak zgodnie z dotychczasowymi przepisami emeryt mundurowy nie ma prawa do świadczenia emerytalnego wyliczonego na podstawie odprowadzonych do ZUS składek. Dotychczasowe regulacje opierały się na zasadzie wypłaty tylko jednego świadczenia. Jednak zmiany demograficzne oraz specyfika służby funkcjonariuszy i żołnierzy wymusza dostosowanie do nowych wyzwań" - głosi uzasadnienie projektu.

W projekcie postuluje się więc "rozszerzenie uprawnienia do świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz w rzeczywistości umożliwienie otrzymywania dwóch świadczeń: z systemu mundurowego oraz systemu powszechnego". Takie rozwiązanie - uważają autorzy projektu - pozwoli "przywrócić sprawiedliwość, w przypadku osób, które odprowadzały składki na ubezpieczenie emerytalne, jednak ich prawo do świadczenia zostało zawieszone ze względu na pobieranie tzw. emerytury mundurowej".

Zdaniem projektodawców "postulowane zmiany zachęcą także do legalnej pracy i odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne". "Można przewidywać, że w pierwszym okresie nastąpi wzrost wpływów ze składek od wynagrodzeń z tytułu pracy u nowych pracodawców byłych funkcjonariuszy" - głosi uzasadnienie.

Zdaniem autorów projektowanych rozwiązań przyczynią się one "do poprawy sytuacji materialnej osób uprawnionych do świadczeń emerytalnych i rentowych w systemie zaopatrzenia społecznego oraz w systemie ubezpieczeń społecznych", a także "do podniesienia statusu służby funkcjonariuszy oraz mogą zachęcić do pozostania w zawodzie, a także zwiększyć atrakcyjność służby na rzecz Rzeczpospolitej".

autor: Piotr Śmiłowicz