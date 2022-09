Dodatek energetyczny. Dla kogo, kiedy i ile? Jak wygląda wniosek?

fot. Peter Gudella / / Shutterstock

Widmo mroźnej zimy staje się coraz bardziej realne. Do problemów z brakiem opału dochodzą także te związane z jego wysokimi cenami. By złagodzić ich wpływ na domowe budżety, rząd wprowadził dodatek energetyczny. Kto go dostanie, ile wyniesie, co z wnioskami i kiedy pieniądze trafią na konto? Przyglądamy się ustawie.

Dodatek energetyczny. Kto dostanie?

Wraz z pojawieniem się dodatku węglowego pojawiły się głosy o dyskryminacji innych źródeł ciepła, które również znacznie podrożały. W celu wsparcia pozostałych gospodarstw domowych rząd wprowadził więc dodatek energetyczny. Dodatek ten przysługuje gospodarstwom domowym, w których źródłem ciepła jest:

kocioł na paliwo stałe;

kominek;

koza,

ogrzewacz powietrza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

piec kaflowy na paliwo stałe,

kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

kocioł olejowy.

Nowelizacja przepisów wprowadza dodatki do ogrzewania dla innych źródeł niż węgiel. Jednorazowe wsparcie otrzymają także gospodarstwa domowe, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olejem opałowym, przy czym (podobnie jak przy dodatku węglowym), by otrzymać wsparcie, źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ile wyniesie dodatek energetyczny?

Zależnie od źródła ogrzewania gospodarstwo domowe może liczyć na dofianasowanie w kwocie:

3000 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy , z wyłączeniem drewna kawałkowego,

, z wyłączeniem drewna kawałkowego, 2000 zł, jeśli stosowany jest olej opałowy ,

, 1000 zł w przypadku, jeśli główne źródło ciepła stanowi drewno kawałkowe ,

, 500 zł, jeśli dom/mieszkanie jest ogrzewane gazem LPG.

Jak wygląda wniosek o dodatek energetyczny?

Wzór jednolitego wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych można pobrać stąd.

We wniosku trzeba podać m.in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania itp.

Wypełniając wniosek o wypłatę dodatku, trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.

We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa. Dodatek energetyczny (w tym dodatek węglowy) będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania. To zmiana w stosunku do pierwotnej ustawy wprowadzającej dopłaty do węgla.

Trzeba będzie zaznaczyć również, jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy).

We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.

Dodatek energetyczny – gdzie i do kiedy wniosek?

Wnioski o dodatek energetyczny będą składane do samorządu - wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie weryfikował ich zgodność ze wpisem do CEEB (analogicznie jak w przypadku dodatku węglowego). Wypłata ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Co ważne, przyznany zasiłek będzie zwolniony z podatku i wyłączony z egzekucji.

