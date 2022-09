Dodatek elektryczny. Dla kogo, kiedy i ile?

fot. Yevhen Prozhyrko / / Shutterstock

Rząd zdecydował o wprowadzeniu dodatku elektrycznego dla tych osób, które ogrzewają swoje domy energią elektryczną. Zmieniono także limity "taniego prądu" na przyszły rok. Ile wyniesie dodatek elektryczny?

Przed drastycznym wzrostem cen prądu w przyszłym roku ostrzegali nie tylko analitycy, ale i sam prezes URE - Rafał Gawin. Rząd postanowił interweniować, wprowadzając limity taniego prądu dla gospodarstw domowych. Po posiedzeniu rząd zmieniły się nieco roczne limity. Obecnie zakłada się, że:

limit 2000 kWh będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym,

będzie przysługiwał wszystkim gospodarstwom domowym, jeśli w gospodarstwie domowym znajduje się osoba z niepełnosprawnością - limit wyniesie 2600 kWh,

na limit 3000 kWh mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz rolnicy.

Po przekroczeniu limitu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, gospodarstwa domowe za każdą kolejną zużytą kWh, będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Dodatek elektryczny. Kto dostanie?

Ogrzewający domy energią elektryczną apelowali do rządu o wyższe limity taniego prądu. Tak się jednak nie stanie.

Rząd zdecydował też, że dla gospodarstw domowych, które zużywają prąd do ogrzewania – w tym wykorzystują pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) - czytamy w wykazie prac rządu.

Ile wyniesie dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5000 kWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Szacuje się, że z rozwiązania może skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych, co będzie kosztowało rząd ok. 1 mld zł.



Dodatek elektryczny – gdzie i do kiedy wniosek?

Nie podano jeszcze szczegółów jak będzie wyglądał proces składania wniosków. Założyć jednak można, że będzie analogiczny do dodatku węglowego i dodatku energetycznego. W tych przypadkach wniosek o wypłatę dodatku składa się do organów gminy do 30 listopada 2022 r.

Co jeszcze zmieni ustawa?

W wykazie prac rządu dodano, że "zaprojektowano mechanizm zachęcający do efektywnego zużycia energii, przy założeniu zużycia przez odbiorcę w roku 2023 maksymalnie 90 proc. wolumenu z roku 2022".

Projekt ustawy przewiduje ponadto nałożenie na kierowników jednostek finansów publicznych obowiązku w zakresie ograniczenia zużycia energii elektrycznej o 10 proc. w IV kwartale 2022 r. oraz w 2023 r. w stosunku do średniorocznego zużycia energii elektrycznej odpowiednio w latach 2018-2019 oraz w roku 2022.

JM