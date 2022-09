Dodatek do ogrzewania. Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu ustawy

Dopłaty do ciepła. Suski: Jeden adres, to jedno dofinansowanie

Zaproponujemy poprawkę, że jeden adres, to będzie jedna możliwość dofinansowania - poinformował w piątek poseł Marek Suski (PiS) odnosząc się do prac nad ustawą o dopłatach do źródeł ciepła. Dodał, że chodzi o to, by dodatek nie był wykorzystywany jako sposób zarobkowania.