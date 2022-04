CD Projekt zapowiada dodatek do gry "Cyberpunk 2077" na przyszły rok

fot. Alexander Sayganov / / ZUMA Press

Pierwsze rozszerzenie do gry "Cyberpunk 2077" zostanie wydane w 2023 roku - poinformowali przedstawiciele CD Projektu podczas konferencji.

"Celujemy z dodatkiem w 2023 rok" - powiedział prezes Adam Kiciński.

Spółka podała w czwartek, że do 14 kwietnia sprzedała ponad 18 mln kopii gry "Cyberpunk 2077". Podana liczba to szacunki spółki na podstawie informacji od dystrybutorów. Jest to sprzedaż do graczy, czyli tzw. sell-through.

Podczas prezentacji prezes Kiciński podał, że sprzedaż na komputery PC odpowiada za ponad 55 proc. sprzedaży gry, PlayStation za 27 proc., a Xbox za 18 proc. (PAP Biznes)

