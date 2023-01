Dodatek antyemerytalny dla służb mundurowych. Nie będzie exodusu w policji?

Widzimy pierwsze efekty zapowiedzi dodatku antyemerytalnego i rozmów ze związkami zawodowymi w służbach mundurowych. Wydaje się, że katastroficzne przepowiednie o pięciocyfrowych liczbach osób chcących przejść na emeryturę są daleko przesadzone - powiedział PAP wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

fot. areporter / / Shutterstock

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy przygotowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który zakłada, że funkcjonariusze i żołnierze po 15 latach służby dostaną nowe dodatki motywacyjne.

"Chcemy, żeby projekt ustawy dotyczący dodatku antyemerytalnego dla funkcjonariuszy po 15. roku służby został jak najszybciej uchwalony i zaczął funkcjonować od 1 marca. Oczywiście, zobaczymy, jak będą przebiegały prace Sejmu i Senatu, ale nie sądzę, żeby projekt wywoływał kontrowersje" - powiedział PAP wiceminister Wąsik. Jak dodał, jeśli nie na tym, projekt ten może być procedowany na następnym posiedzeniu Sejmu zaplanowanym za dwa tygodnie.

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że nowy dodatek to "bardzo dobre rozwiązanie, które metodami zachęt pozwoli jak najdłużej zatrzymywać doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie".

"Widzimy pierwsze efekty zapowiedzi tego dodatku motywacyjnego i rozmów ze związkami. Wydaje się, że katastroficzne przepowiednie o pięciocyfrowych liczbach osób chcących przejść na emeryturę choćby w Policji są daleko przesadzone" - podkreślił wiceminister.

Wąsik przypomniał, że na stronie Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA uruchomione zostały stosowne kalkulatory, dzięki którym funkcjonariusze mogą obliczać pensje po waloryzacji, emerytury, które by dostali, a także pensje z dodatkiem. "W ten sposób przekonujemy funkcjonariuszy do tego, aby dobrowolnie podejmowali decyzję o pozostaniu w służbie i niekorzystaniu ze swoich uprawnień emerytalnych" - powiedział.

MSWiA nowy miesięczny dodatek po 15 latach służby zapowiedziało w grudniu po spotkaniu ze związkami. Świadczenie będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Rozwiązania dotyczą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak funkcjonariusze służb specjalnych. Projektowana ustawa to zmieni. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

Odnosząc się do wprowadzenia dodatku po 25 latach w służbach specjalnych, Wąsik zaznaczył, że to narzędzie zostało "przetrenowane" w służbach podległych MSWiA i nie tylko, a później zaimplementowało je wojsko. "Ten dodatek de facto sam się finansuje z niewypłaconych emerytur. Jest dobrym rozwiązaniem wypracowanym po długich dyskusjach ze związkami zawodowymi" - powiedział.

autorka: Agnieszka Ziemska