Dodatek 100 proc. pensji dla wszystkich medyków walczących z Covid? PiS rozważa powtórzenie głosowania

To minimum, które należy się personelowi, wspieramy służbę zdrowia - mówili w środę parlamentarzyści KO w kontekście przyjętej przez Sejm senackiej poprawki, dzięki której wszyscy pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani w leczenie chorych na Covid-19 dostaną dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

W nocy z wtorku na środę Sejm głosował 41 poprawek zgłoszonych przez Senat do nowelizacji niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Posłowie poprali - mimo zgłoszonego na komisji negatywnego stanowiska rządu - propozycję Senatu, zgodnie z którą dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwać ma wszystkim (a nie tylko tym skierowanym do pracy) pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na Covid-19 lub podejrzanych o zakażenia.

Posłanka Monika Wielichowska powiedziała na środowej konferencji prasowej, że podczas prac w Sejmie nad nowelizacją niemal wszystkie zgłoszone przez klub KO poprawki zostały odrzucone. Na szczęście - podkreśliła - część z nich przywrócił Senat, a podczas głosowania w Sejmie nad senackimi poprawkami jedna z takich ważnych poprawek została przyjęta.

Senator Beata Małecka-Libera - mówiąc, że zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, każdy z pracowników medycznych, który ma kontakt z leczeniem chorych na Covid będzie otrzymywał dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia - oświadczyła, że "to jest minimum, które należy się personelowi".

"Gratuluję wszystkim, którzy podnieśli rękę za tą poprawką" - powiedział senator Małecka-Libera. "Gdy Kaczyński wysyła bojówki na ulice, my wspieramy polską służbę zdrowia" - skomentowała poseł Wielichowska.

Rzecznik PO Jan Grabiec wyraził nadzieję, że prezydent szybko podpisze nowelizację tak, żeby lekarze i pielęgniarki uzyskali swoje pieniądze.

Pytany o wypowiedzi polityków PiS dotyczące możliwości reasumpcji tego głosowania, rzecznik PO zaznaczył, że tego rodzaju działanie byłoby głosowaniem bezprawnym, bo głosowanie się zakończyło i nie było żadnych nieprawidłowości. "Nie zgadzamy się na jakąkolwiek manipulację wynikami głosowania" - oświadczył Grabiec.

Dodał, że nie wyobrażam sobie, aby "dzisiaj ktoś odbierał te pieniądze tysiącom osób walczących z Covidem w Polsce". "Jest takie powiedzenie: +kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera+. Do piekła trafią ci, którzy będą dzisiaj chcieli manipulować przy wyniku tego głosowania" - powiedział rzecznik PO.

Uchwalona przez Sejm 22 października nowelizacja przewiduje m.in. przyznanie dodatków do wynagrodzeń medykom skierowanym do walki z epidemią i zwolnienie ich z odpowiedzialności karnej za popełnione błędy. Przewidziano karanie grzywną za nieprzestrzeganie obostrzeń, np. dotyczących noszenia maseczek; nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Nowela zakłada też ułatwienie zatrudniania w Polsce lekarzy specjalistów, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE.

Posłowie poprali też m.in. poprawkę Senatu obligującą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia co najmniej o 15 proc. opłaty ryczałtowej przeznaczanej na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnienia zasady, że przekazane środki, które nie zostaną wykorzystane do 31 grudnia 2020 r., nie podlegają zwrotowi.

Większość poprawek Senatu Sejm jednak odrzucił, m.in. poprawkę zakładającą utworzenie odrębnego funduszu celowego na zakup testów dla określonych grup osób.(PAP)

autor: Piotr Śmiłowicz

pś/ mok/