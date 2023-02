Polska musi zapłacić Dodzie odszkodowanie "za dinozaury". Artystka wygrała z polskim rządem

Dorota Rabczewska, artystka występująca pod pseudonimem "Doda", została przez polski sąd skazana na karę grzywny za obrazę uczuć religijnych. Chodziło o wypowiedź "Wierzę bardziej w dinozaury niż Biblię". Piosenkarka odwołała się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wygrała.

fot. Radosław NAWROCKI / / FORUM

Trybunał w Strasburgu orzekł, że Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka, wydając skazujący wyrok na gwiazdę sceny. Przyznał jej wysokie odszkodowanie, które wynosi 10 tys. euro (ok. 47 tys. zł) - informuje "Super Express".

W 2009 roku Doda powiedziała, że "bardziej wierzy w dinozaury niż w Biblię", bo "ciężko jest wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Do prokuratury trafiło zawiadomienie, o obrazie uczuć religijnych i piosenkarka została skazana na 5 tys. zł grzywny. Nie zgodziła się z wyrokiem i złożyła skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w 2022 roku przyznał jej rację. Tym razem to Polska się odwołała. Teraz zapadł wyrok II instancji, który potwierdził ten I.

W chwili wydania orzeczenia przez tzw. Wielką Izbę trybunału Dorota Rabczewska musi bezwzględnie uzyskać odszkodowanie. Teraz czeka jedynie na notę MSZ z prośbą o wskazanie numeru konta, na który przelew ma zostać zrobiony.

