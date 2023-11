Dobrze przyjęte plany i wyniki Dino. WIG20 rośnie od czterech tygodni

Koniec tygodnia przyniósł kontynuację dobrego sentymentu na rynkach akcji, z którego korzystały indeksy na GPW. Najważniejsze z nich notują już czwarty z rzędu tydzień wzrostów.

/ GPW

Skrócony na GPW tydzień giełdowy (brak sesji 1 listopada) przyniósł wzrosty WIG20 i WIG każdego handlowego dnia. Od poniedziałku indeksy na rynkach bazowych radziły sobie lepiej niż tydzień wcześniej, ale wyraźna poprawa przyszła od środy po posiedzeniu FOMC decydującego o stopach procentowych w USA.

W piątek na dodatek pokazały się wreszcie wyraźnie słabsze dane z amerykańskiego ryku pracy, co rynek dokłada do argumentów za końcem podwyżek w obecnym cyklu. Wyraźną przeceną zareagował dolar, który do złotego osłabił się bardzo szybko o 4 grosze, a rentowności obligacji 10-letnich rządu federalnego USA spadły do 4,50 proc., czyli 14 pb.

WIG20 zyskał w piątek 0,87 proc., WIG był wyżej o 0,89 proc. i jest na poziomie 72 473,24 pkt. Z kolei mWIG40 poszedł górę o 1,38 proc. do 5 244,41 pkt., a sWIG80 spadł o 0,14 proc. do 20 865,32 proc. Obroty sięgnęły 1,25 mld zł, z czego 1,08 mld dotyczyło WIG20.

W całym tygodniu WIG20 zyskał 3,49 proc., WIG był wyżej o 3,11 proc. i był to dla nich czwarty z rzędu tydzień wzrostów. W tym czasie blue chipy zyskały 16,4 proc., a szeroki rynek 13,4 proc. mWIG40 przez tydzień zyskał 2,7 proc. a sWIG80 0,89 proc.

W największym stopniu za piątkowy wynik WIG20 odpowiadał kurs Dino (6,94 proc.) który mocny wzrost po raporcie finansowym osiągnął przy najwyższych obrotach na rynku wynoszących 229 mln zł. Spółka podała, że zamierza stopniowo budować kompetencje w obszarze e-commerce.

Wyróżniły się jeszcze akcje Cyfrowego Polsatu (2,87 proc.) i Asseco (2,61 proc.), a także PGE (1,96 proc.). Na rynku coraz więcej się mówi o podwyżkach cen prądu, a wszystkie spółki energetyczne złożyły wnioski o nowe taryfy za prąd. Wzrosty zaliczały większość (15) spółek z segmentu blue chips, a pod kreską były tylko walory JSW (-1,1 proc.), Orlenu (-0,49 proc.), PZU (-0,21 proc.) oraz banków: Santandera (-0,61 proc.) oraz Pekao (-0,58 proc.).

Na szerokim rynku warto zwrócić uwagę na kurs Rafako (12 proc.), w odnisesniu do którego to okazało się, że Paweł Gricuk zrezygnował z funkcji członka rady nadzorczej w związku z wygaśnięciem wyłączności PG Energy Capital Management w procesie inwestorskim, ale jednocześnie zarządca aktywami PBG, której jest głównym udziałowcem Rafako, poinformowało, że PG Energy wyraziło wolę dalszej realizacji transakcji.

Rozczarowujące wyniki finansowe i aktualizacja rekomendacji po nich zdołowały kurs DataWalk (-13,07 proc.), który jest najniżej od kwietnia 2020 r.

Na NewConnect dalej trwa przecena akcji Starward Industries (-5,58 proc.) po mieszanych recenzjach branżowych portali. Kurs w trackie sesji spadał o ponad 20 proc. i zszedł poniżej ceny odniesienia, z jaką w 2020 r. debiutował na rynku.

Michał Kubicki