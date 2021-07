"Dobry start" – rusza nabór wniosków o 300+. Ważne zmiany w programie

300 zł na wyprawkę – krok po kroku. Jak złożyć wniosek o 300+?

„Dobry start”, czyli tzw. 300+ na dziecko to program rządowy oferujący jednorazowe świadczenie na zakup wyprawki szkolnej. Do końca ubiegłego roku na wsparcie przeznaczone zostały ponad 4 mld zł. Opowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania o 300 plus 2021.