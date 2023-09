"Dobry posiłek" - PiS zadba o jedzenie w szpitalach. To kolejny punkt programu wyborczego

Program "Dobry posiłek” wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza - zapowiedziała we wtorek minister zdrowia Katarzyna Sójka. To nowy punkt programu PiS na kolejną kadencję.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

"Dziś drugi konkret na kolejną kadencję Zjednoczonej Prawicy, czyli poprawa jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach" - poinformował we wtorek PiS na Twitterze.

Do wpisu dołączony został krótki spot z udziałem minister zdrowia Katarzyny Sójki. "Zdrowie jest najważniejsze, dlatego znacząco zwiększyliśmy finansowanie ochrony zdrowia, wprowadziliśmy cyfrowe recepty. Poprawiamy dostępność opieki zdrowotnej, ale zdrowie to także dobre wyżywienie w trakcie leczenia" - podkreśliła w nagraniu Sójka.

Dodała, że codzienność szpitali nie jest jej obca - "szczególnie tych powiatowych". "Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić" - powiedziała minister zdrowia.

"Znamy te problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program +Dobry posiłek+ wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali" - wyjaśniła Sójka.

Jak mówiła, "to nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka". "Szpitale otrzymają dodatkowe środki, a NFZ zadba, by jakość żywienia była znacząco lepsza pytając o opinię pacjentów" - podkreśliła.

"Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zrealizuje ten ambitny projekt" - podsumowała Sójka.

Suski pytany we wtorek w TVP info o ten program zwrócił uwagę, że osoba, która jest chora, aby mogła dojść do zdrowia potrzebuje zjeść wartościowy posiłek. "Te posiłki były często mizerne. I tak, jak słyszałem z domów w słoikach przynoszono zupkę i coś do zjedzenia, bo trudno było wykarmić pacjenta tym, co tam dostarczano" - powiedział poseł PiS.

Dopytywany o to, jaką kwotę PiS zamierza na ten cel przeznaczyć, Suski odparł: "To są miliardy złotych".

Chcemy znacząco podwyższyć wydatki na posiłki w szpitalach; jakość tych posiłków ma być weryfikowana przez NFZ poprzez specjalne ankiety - powiedział we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Müller.

Müller przekonywał w porannym wywiadzie, że PiS od wielu lat poprawia jakość służby zdrowia. "Natomiast wiemy doskonale o tym, że są takie obszary, które wymagają jeszcze poprawy i takim, wskazywanym przez pacjentów wielokrotnie (obszarem), przecież nawet anegdotycznym często, jest właśnie jakość posiłków w szpitalach" - mówił rzecznik rządu.

Wyjaśnił, że w ostatnich latach był prowadzony program pilotażowy w wybranych szpitalach. "W tej chwili chcemy, aby znacząco podwyższyły się wydatki na posiłki, ale przede wszystkim jakość ich ma być weryfikowana przez NFZ, przez specjalne ankiety, to jest nasze zobowiązanie wyborcze" - powiedział Müller.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w niedzielę w Kielcach, że od poniedziałku jego formacja rozpocznie prezentowanie swojego programu wyborczego.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki przedstawił jeden z punktów dotyczący rewitalizacji osiedli z wielkiej płyty.

"W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS" - przekazał PAP rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

ero/ amac/