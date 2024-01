Dobry okres dla banków. Które sprzedały najwięcej hipotek w III kw. 2023 r.?

Trzeci kwartał 2023 roku był dla segmentu kredytów hipotecznych udany. Z raportu AMRON-SARFiN wynika, że banki podpisały łącznie blisko 41 tys. umów na łączną kwotę 15,8 mld zł. Zapytaliśmy banki, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych instytucjach w analizowanym okresie.

fot. sommart sombutwanitkul / / Shutterstock

W drugiej połowie ubiegłego roku część banków odnotowała wzrosty w segmencie kredytów hipotecznych. Wynikało to w dużej mierze z rządowego programu Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego można było ubiegać się o kredyt z dofinansowaniem („Bezpieczny kredyt 2 proc.”). W kilku bankach biorących udział w programie wzrost liczby sprzedanych kredytów w ujęciu rok do roku był duży. W porównaniu do trzeciego kwartału roku 2022 zawarto o 19 531 więcej umów kredytowych (wzrost o 92,05 proc.), a ich wartość była wyższa o 8,835 mld zł (126,09 proc.).

Wciąż działa efekt niskiej bazy

Jednak zdaniem analityków AMRON-SARFiN, skala kredytowania hipotecznego pozostawała nadal na relatywnie niskim poziomie, a wysoką dynamikę wzrostów przypisać należy przede wszystkim efektowi bazy, czyli katastrofalnym wynikom roku 2022. Na ożywienie rynku kredytowego wpływ miała też decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która obniżyła podstawowe stopy procentowe NBP, w tym stopę referencyjną NBP, z poziomu 6,75 proc. do 6,00 proc. Wskaźnik WIBOR 3M z maksymalnego poziomu 7,59 proc. w listopadzie 2022 roku spadł do poziomu 5,72 proc. na koniec analizowanego okresu.

W raportach AMRON-SARFiN dane podawane są zbiorczo dla całego rynku. My sprawdziliśmy, jak kształtowała się sprzedaż w poszczególnych bankach. Odpowiedzi udzieliło nam 9 instytucji. Zebrane w tabeli informacje powstały na bazie ankiet wysłanych do banków. Kredytów o największej wartości udzielił PKO BP – łącznie na 4,3 mld zł. Dla porównania rok wcześniej była to kwota 1,5 mld zł. Na drugim miejscu znalazł się Bank Pekao, który udzielił finansowania na 3 mld zł, a dalej Santander Bank Polska z łączną sprzedażą na poziomie 2,3 mld zł. Zebrane w poniższych tabelach informacje nie obejmują całego rynku – odpowiedzi udzieliły nam wybrane instytucje.

Wartość udzielonych kredytów hipotecznych w danym okresie (zł) Bank III kw. 2022 III kw. 2023 Zmiana r/r PKO Bank Polski 1 536 570 000 4 364 000 000 2 827 430 000 Bank Pekao 507 758 000 3 545 930 000 3 038 172 000 Santander Bank Polska 1 184 200 000 2 350 600 000 1 166 400 000 ING Bank Śląski 1 624 000 000 1 978 000 000 354 000 000 Bank Millennium 1 558 648 854 1 319 536 006 -239 112 848 Alior Bank 439 457 343 987 846 554 548 389 211 mBank 787 000 000 701 000 000 -86 000 000 BNP Paribas 107 000 000 64 833 000 -42 167 000 Bank Pocztowy 193 789 576 702 823 -193 086 753 Razem: 7 938 423 773 15 312 448 383 7 374 024 610 Źródło: Bankier.pl

Liczba udzielonych kredytów hipotecznych (szt.) Bank III kw. 2022 III kw. 2023 Zmiana r/r Bank Pekao 1 672 8 995 7 323 Santander Bank Polska 3 632 5 924 2 292 Bank Millennium 2 467 3 792 1 325 Alior Bank 1 251 2 523 1 272 mBank 1 895 1 544 -351 BNP Paribas 280 192 -88 Bank Pocztowy 5 4 -1 Razem: 11 202 22 974 11 772 Źródło: Bankier.pl

Danych za IV kwartał 2023 roku jeszcze nie ma, ale można wnioskować, że sprzedaż była nadal wysoka. Biuro Informacji Kredytowej podało, że w tylko w grudniu 2023 r. wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła o 421 proc. O kredyt mieszkaniowy wnioskowało 46,34 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,3 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 277 proc. r/r. W porównaniu do listopada 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 16,4 proc.

- Potencjalni kredytobiorcy złożyli w grudniu 2023 roku wnioski kredytowe na wartość ponad czterokrotnie wyższą niż rok wcześniej. Indeks Popytu osiągnął historycznie najwyższy poziom – mówi Sławomir Nosal z Biura Informacji Kredytowej.