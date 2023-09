Dobry kredyt to tani kredyt. Podpowiemy, jak oszczędzić na hipotece – zapisz się na webinar

Stopy procentowe ruszyły w dół. Dla myślących o kredycie hipotecznym to dobra wiadomość, ale i dylemat – który typ hipoteki wybrać? Spłacający zobowiązania mogą z kolei skorzystać z szansy na obniżenie kosztów. Jak ściąć wydatki związane z kredytem? Jak optymalnie wybrać finansowanie? Na te i inne pytania odpowie doświadczony ekspert Marcin Berus z Lendi podczas webinaru 4 października.

Trzy lata – tyle minęło od ostatniej obniżki stóp procentowych w Polsce. W tym czasie kredytobiorcy przeżyli prawdziwy rollercoaster. Najpierw seria szybkich podwyżek ceny pieniądza wywindowała raty na rekordowe poziomy, a potem przez nadszedł „płaskowyż” i ustawowe wakacje kredytowe, które pozwoliły złapać nieco finansowego oddechu.

Dla rozważających zaciągnięcie kredytu hipotecznego zawirowania w gospodarce miały zupełnie inne „efekty uboczne”. Wzrost stóp procentowych sprawił, że zakup mieszkania na kredyt stał się opcją dostępną dla nielicznych. W zdolność kredytową uderzyły nie tylko wysokie stawki oprocentowania, ale także ostrzejsze regulacje nadzoru. W międzyczasie rynek się zmienił nie do poznania – zdominowały go kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem, a refinansowanie stało się mniej dostępne. Dodatkowo pojawiły się kredyty bez wkładu własnego oraz z dopłatami. Gdy finansowanie znowu stało się bardziej dostępne, wybór jest skomplikowany jak nigdy dotąd.

Pożycz najkorzystniej, optymalizuj koszty – podpowiemy rozwiązania

Podczas bezpłatnego webinaru 4 października o godzinie 12.30 ekspert z firmy Lendi Marcin Berus pomoże rozwiązać kredytowe dylematy. Na spotkanie, które odbywa się w ramach Dnia Mieszkaniowego na Bankier.pl, zapraszamy:

Osoby, które spłacają już kredyt hipoteczny i poszukują sposobu na szybsze pozbycie się zadłużenia i obniżenie kosztów. Wahających się przyszłych kredytobiorców, stających przed dylematem wyboru banku, typu kredytu, przygotowania się do procedury wnioskowania o finansowanie.

Ekspert wskaże m.in. na czym można zaoszczędzić podczas spłaty kredytu, jak wygląda procedura refinansowania hipoteki i jakie możliwości wiążą się z kredytową „przeprowadzką”. Podpowie, jak wykorzystać środki zaoszczędzone dzięki wakacjom kredytowym.

Potencjalnym kredytobiorcom przydadzą się z kolei wskazówki, którą z opcji wybrać - zmienne czy okresowo stałe oprocentowanie? Jak wygląda procedura wnioskowania o kredyt? Jak zadbać o zdolność kredytową i jak przygotować się na spotkanie z bankiem?

Spotkanie poprowadzi Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, a zarejestrowani uczestnicy będą mogli zadać pytania specjaliście.

Tego samego dnia odbędzie się również drugi webinar, na który zapraszamy zainteresowanych „Bezpiecznym kredytem 2 procent”.