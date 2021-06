Dobre sygnały z Azji. Eksport trzyma się mocno

fot. MOLPIX / / Shutterstock

Wiele osób zadaje sobie pytanie, co się stanie z boomem w sektorze przemysłowym w momencie, gdy zaczną otwierać się usługi. Niedawno dyrektor finansowy firmy Amica, Michał Rakowski, powiedział: „Na pewno otwarcie turystyki, gastronomii i hotelarstwa spowoduje, że oszczędności zostaną częściowo spożytkowane na te cele. Dla rynku AGD jest to zagadka [jak zareaguje popyt na towary – przyp. IM]”. A ja bym dodał, że jest to zagadka również dla producentów elektroniki, mebli, samochodów i wszystkich trwałych dóbr.



Dlatego z zainteresowaniem wypatrywałem pierwszych sygnałów o realnej koniunkturze w światowym sektorze przemysłowym w maju. I na razie te sygnały są dobre dla producentów. Nie wygląda na to, aby wiosna, opadanie pandemii i otwarcie usług przyniosły istotne obniżenie popytu na towary. Choć zmienia się prawdopodobnie struktura tego popytu.



Najszybszymi istotnymi danymi z realnej gospodarki ze świata są dane o eksporcie Korei i Chin. Pojawiają się one tuż po końcu miesiąca i można na ich podstawie wyciągać pewne wnioski o popycie w przemyśle na świecie, ponieważ oba kraje są ogromnymi dostawcami towarów (Chiny to największy eksporter na świecie, Korea – piąty). Są to papierki lakmusowe koniunktury.

Jak pokazałem na wykresie, w maju eksport towarów z obu krajów był na bardzo wysokim poziomie. Pominę dynamiki roczne, bo one ze względu na niską bazę z wiosny 2020 r. zupełnie nic nie mówią. Ważne są zmiany miesięczne po oczyszczeniu z sezonowości. Pod tym względem eksport Chin obniżył się tylko minimalnie wobec kwietnia, a eksport Korei wzrósł. Widać, że w obu przypadkach eksport jest bardzo wysoki na tle historycznych trendów – dużo wyższy niż przed pandemią. To oznacza, że popyt na towary na świecie nie słabnie.



Choć na przykład analitycy ING dostrzegają w chińskich danych objawy zaburzeń w łańcuchach dostaw. Ich zdaniem niektóre chińskie porty mają problem z obsługą handlu: „Przesyłki z portu w Shenzhen, który obsługuje większość eksportu elektroniki, zostały dotknięte przez COVID. Pracownicy portowi muszą teraz przechodzić testy, a działalność portu została zakłócona. Niektóre fabryki w Guangdong również ucierpiały z powodu pandemii, głównie z powodu kolejek do testów. W związku z tym oczekujemy, że czerwcowe dane dotyczące handlu i produkcji będą gorsze” – napisali analitycy w komentarzu do danych z Chin.



Zaburzenia podażowe związane ze wzrostem cen przewozu morskiego są już od wielu miesięcy tematem numer jeden w przemyśle. Jeszcze w lutym-marcu mówiono, że generalnie zaburzenia te potrwają do drugiej połowy roku, może nawet do jego końca. Teraz coraz częściej mówi się, że może być to zjawisko przeciągające się na 2022 r. Choć trzeba oddzielić zaburzenia związane z pandemią od zaburzeń związanych z brakami mocy produkcyjnych. Te pierwsze powinny minąć szybciej niż te drugie.



Z punktu widzenia producentów ważne jest, że ogólny obraz makroekonomiczny na razie jest wciąż korzystny. Papierki lakmusowe pokazują dodatnie kolory, nie widać sygnałów odwracania pozytywnych trendów.



Choć jednocześnie wiele wskazuje, że struktura popytu w przemyśle zaczyna ulegać zmianie. Popyty na dobra konsumpcyjne jest wysoki, ale nie rośnie – i nie może rosnąć – tak szybko jak w okresie wrzesień-grudzień, kiedy mieszkańcy Europy i USA odwoływali wyjazdy na ferie zimowe i przerzucali wydatki na telewizory, komputery, prali, lodówki i meble. Teraz zaczyna przyspieszać popyt na maszyny i urządzenia, ponieważ producenci dóbr konsumpcyjnych i dóbr pośrednich muszą powiększyć moce produkcyjne.



Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno ciekawe zjawisko widoczne na wykresach, które dziś pokazałem - jak Chiny obroniły swoją pozycję w globalnej gospodarce. W styczniu 2020 roku, gdy wybuchła tam pandemia, wydawało się, że pozycja Chin może się zachwiać. A tymczasem nawet się wzmocniła. Tu można by rozpocząć nowy tekst, bardziej geopolityczny. Ale to innym razem i może przy wsparciu ekspertów od tego tematu.