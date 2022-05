Dobre raporty wynikowe spółek z GPW. Duże zaskoczenia i jeszcze większe spadki

fot. Pawel Michalowski / / Shutterstock

Analitycy Domu Maklerskiego BDM podliczyli, jak w ostatnich kwartałach publikacje raportów wynikowych miały się do rynkowego konsensusu. Okazuje się, że w dane finansowe pozytywnie zaskakują najmocniej od I kwartału 2021 r.

We wtorek inwestorzy poznają dane polskiego PKB za I kwartał 2022 r. Prognozy mówią, że gospodarka zaliczy silny wzrost na poziomie 8 proc. rok do roku. To wynik jeszcze lepszy niż dane za IV kwartał 2021 r. Jednocześnie na GPW trwa sezon wynikowy, kiedy spółki publikują swoje dane finansowe za pierwsze trzy miesiące 2022 r. Już ponad 60 spółek opublikowało wyniki/szacunki za 1Q’22, z czego 13 z WIG20 i 15 z mWIG40 – wyliczają analitycy z DM BDM w porannym komentarzu.

Do tej pory mocno zaskoczyły bardzo dobre wyniki KGHM-u, którego zysk był o pół miliarda zł wyższy, niż zakładał rynkowy konsensus. O ponad 1 miliard zł więcej zysku netto wypracował PKN Orlen w porównaniu z prognozami. Lepsze od przewidywań analityków mają być dane PGE, mBanku czy wyniki od Dino. Takich zaskoczeń jest zdecydowanie więcej zarówno w WIG20, jak i mWIG40.

DM BDM

W przypadku dużych spółek zaskoczeń jest najwięcej od I kwartału 2021 r. Mówimy tu o blisko 80 proc. przypadków, gdy wyniki były lepsze, niż szacowali rynkowi eksperci. W segmencie średnich spółek procent zaskoczeń to równe 80 proc. co oznacza poziom sprzed roku. Tylko małe spółki z sWIG80 znacznie gorzej radzą sobie z rynkowymi oczekiwaniami, podobnie jak w IV kwartale 2021 r. Według analityków przyczyna leży w słabszym radzeniu sobie tego segmentu rynku z inflacją kosztów działalności.

Na całym świecie od początku roku indeksy światowych giełd zaliczają spadki notowań. WIG20 jest ponad 21 proc. niżej od początku roku, DAX stracił ok. 12 proc. S&P500 oddał już ponad 15 proc. a technologiczny NASDAQ więcej niż 24 proc. Okazuje się, że - podobnie jak na GPW - wyniki spółek za I kwartał cały czas w większości przypadków są powyżej oczekiwań rynku. Można sądzić, że inwestorzy starają się wycenić przyszłość i nie widzą już szans na powtórzenie tak dobrych wyników w kolejnych kwartałach jeszcze mocniej obciążonych zacieśnianiem polityki monetarnej przez banki centralne i przez to hamującej gospodarce.

Zawiewa mi tu czasem hejtem na spółki tech z USA. Niektórzy nawet krzyczą, że one zaraz zbankrutują😂. Ja tylko zwrócę uwagę, że jak na razie większość z tego sektora (z całego S&P500 w sumie też) podała wyniki za 1Q'22 lepsze od oczekiwań



Na GPW to nie koniec wynikowego sezonu. W tym tygodniu swoje raporty pokaże m.in. Mercator i Wirtualna Polska (we wtorek), PKO BP, JSW, PZU (w czwartek) czy Comarch (w piątek). Jeszcze słowo co do samego konsensusu. W krajowych warunkach ustala go Polska Agencja Prasowa, która regularnie odpytuje ekonomistów i analityków zatrudnionych bankach lub domach maklerskich. Opracowują oni prognozy wyników finansowych największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (tzw. pokrycie analityczne zwykle obejmuje tylko spółki z WIG20 i mWIG40 oraz niektóre z sWIG80). Więcej o znaczeniu takich prognoz pisał Krzysztof Kolany w artykule „Czym jest rynkowy konsesnus”.

Michał Kubicki