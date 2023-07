Dobre 5 lat branży gamingowej. Przychody wzrosły o 250 proc.

One More Level ma aneks do umowy z 505 Games ws. popremierowego wsparcia gry "Ghostrunner 2" One More Level zawarł aneks do umowy z 505 Games w sprawie wsparcia popremierowego dla gry "Ghostrunner 2", które krajowy producent gier będzie utrzymywał do października 2024 roku - podała spółka w komunikacie. "Ghostrunner 2" ma mieć premierę w 2023 roku na PS5, Xbox Series X i S oraz PC.