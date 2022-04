Do której sklepy będą otwarte w Wielką Sobotę?

fot. 1000 Words / / Shutterstock

Przed świętami wielkanocnymi markety zapowiedziały zmiany w godzinach otwarcia swoich placówek. Sklepy otwarte będą dłużej w Wielki Piątek. Natomiast w Wielką Sobotę krócej – od godziny 14:00 obowiązuje zakaz handlu. Sprawdziliśmy, do której można zrobić zakupy w poszczególnych sieciach.

Wielka Sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, natomiast zgodnie z przepisami sklepy mogą być otwarte krócej niż w zwykły dzień. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracodawca sam stanie za ladą i będzie obsługiwał klientów.

Z powodu krótszych godzin pracy sklepów w sobotę większość marketów wydłużyła godziny pracy w Wielki Piątek. Zakupy będzie można zrobić do godziny 22 w Aldi, POLOmarkecie oraz część sklepów Intermarche. Z kolei do godziny 23 będą otwarte sklepy Lidl, Netto oraz Żabka, a do północy Kaufland oraz wybrane Biedronki.

Do której sklepy otwarte w Wielką Sobotę 2022?

W Wielką Sobotę (16 kwietnia) wszystkie sklepy mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z 2018 roku. Sprawdziliśmy, do której godzinny sklepy będą czynne w Wielką Sobotę:

Biedronka – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, Lidl – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, Carrefour – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, Kaufland – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, Aldi – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, Netto – do godziny 13:00,

– do godziny 13:00, POLOmarket – do godziny 13:30,

– do godziny 13:30, Intermarche – do godziny 14:00,

– do godziny 14:00, Żabka – do godziny 14:00.

Po godzinie 14:00 decyzję o otwarciu sklepu samodzielnie podejmują franczyzobiorcy Żabki, korzystający z wyłączeń zawartych w ustawie, podkreśla biuro prasowe sieci. Przepisy umożliwiają dłuższe godziny pracy marketów jeżeli za ladą będzie właściciel.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

DF