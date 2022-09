Do końca sierpnia banki raportowały prawie 900 tys. "wakacji kredytowych" na kwotę 228 mld zł [BIK]

fot. KPRM / / Flickr

Na dzień 30 VIII banki zaraportowały 876 tys. rachunków objętych wakacjami kredytowymi o wartości 228 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

BIK podał, że zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5 proc. spośród 1,97 mln złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58 proc. ich wartości do spłaty.

Z danych BIK wynika, że z wakacji kredytowych chętniej skorzystali kredytobiorcy o wysokiej wiarygodności kredytowej, posiadający w skali punktowej BIK (od 1-100) średni score wynoszący 83,4 punkty.

BIK podaje, że 0,1 proc. wartości kredytów, dla których klienci wzięli wakacje kredytowe, ma opóźnienia w spłacie powyżej 90 dni, podczas gdy na pozostałych złotowych kredytach mieszkaniowych wskaźnik ten wynosi 5,5 proc.

Jak wynika z danych BIK, z wakacji kredytowych w największym stopniu skorzystały osoby, którym raty kredytów mieszkaniowych wzrosły najbardziej.

Dla kredytów zaciągniętych w latach 2018 – 2019 udział wakacji kredytowych to 52,5 proc., a dla kredytów z lat 2021 – 2022 to 53,7 proc. - w przeciwieństwie do kredytów z lat 2008 – 2010, gdzie widać zainteresowanie „wakacjami” na poziomie 10 proc.

Hipoteki niechciane i szybciej spłacane 876 tys. – tyle umów hipotecznych w pierwszym miesiącu obowiązywania przepisów o wakacjach kredytowych zostało nimi objętych. Jednocześnie sprzedaż nowych kredytów spada, a te już zaciągnięte są szybciej spłacane – informuje czwartkowy „Dziennik Gazeta Prawna”. Gazeta przytacza dane Biura Informacji Kredytowej: "Zawieszenie spłaty rat dotyczy 44,5 proc. spośród 1,97 mln uprawnionych złotowych kredytów mieszkaniowych i stanowi 58 proc. ich wartości do spłaty." "DGP" podkreśla, że biuro dysponuje pełnymi danymi dotyczącymi wakacji kredytowych. Same banki nie chcą się dzielić tego typu informacjami. "Z dostępnych danych wynika, że na przesunięcie spłat hipotek decydowały się osoby w dobrej sytuacji finansowej, czyli takie, które w opinii bankowców nie potrzebowały rozwiązania zaproponowanego przez rząd. Moratorium kredytowe pozwala jednak uniknąć skutków podwyżek stóp procentowych" - czytamy. W ocenie gazety "na rynku hipotek widać też inne efekty podwyżek stóp". "Jeden to hamowanie sprzedaży nowych kredytów. Drugi kwartał okazał się pod tym względem najgorszy od początków 2009 r., czyli dna globalnego kryzysu finansowego. Kolejny efekt to wcześniejsze spłaty, które skutkują tym, że liczba czynnych hipotek w pierwszym półroczu spadła o kilkadziesiąt tysięcy. Z takim zjawiskiem mamy do czynienia pierwszy raz w historii" – podkreśla "DGP". wnk/ ok/

