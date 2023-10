Do końca października CI Games opublikuje pierwsze dane sprzedażowe Lords of The Fallen

W pierwszy weekend po premierze gra Lords of The Fallen uplasowała się na trzecim miejscu pośród bestsellerów platformy Steam - poinformował CI Games, wydawca gry, w komunikacie prasowym. Do końca października spółka przedstawi pierwsze dane sprzedażowe swojego największego i najważniejszego tytułu.

/ CI Games

"Lords of The Fallen zyskało uznanie najważniejszych mediów growych na świecie. DotEsports UK przyznało grze 9,5/10 pkt., GamerSky China – 8,5/10, Eurogamer Polska oraz IGN – 8/10 pkt. Gra osiąga dobre wyniki w sklepach cyfrowych i fizycznych. W nadchodzących dniach ogłosimy kluczowe dane dla Lords of The Fallen – sprzedaż i nakłady inwestycyjne" - powiedział prezes CI Games Marek Tymiński.

Od dnia premiery – 13 października – gra utrzymuje się w pierwszej dwudziestce najchętniej oglądanych gier na Twitchu w najlepszym momencie ponad 189 tys. wyświetleń. Wynik Lords of The Fallen na Twitchu jest o 19 proc. wyższy od szczytowej oglądalności Assassin's Creed Mirage i o 35 proc. wyższy od Wo Long: Fallen Dynasty. Tylko w tym serwisie od dnia premiery grę wyświetlano łącznie przez 4,5 mln. godzin.

"Lords of The Fallen zdobyła bardzo dobre oceny użytkowników PlayStation – cztery z pięciu gwiazdek. Na bieżąco słuchamy graczy i zgłaszanych przez nich sugestii. Tylko w ten weekend wprowadziliśmy dwie łatki, które rozwiązały wiele problemów z wydajnością. Nadal aktualizujemy grę, aby jak najszybciej poprawić komfort użytkowników co jest bardzo ważne w procesie wydawniczym każdego dużego tytułu – szczególnie tak zaawansowanego technologicznie" - powiedział Marek Tymiński.

Przed premierą kolejnych gier spółka planuje przeprowadzenie beta testów, które z wyprzedzeniem pozwolą na zlokalizowanie i wyeliminowanie większej liczby błędów.

"Wydanie Lords of The Fallen jest wielkim osiągnięciem Hexworks, jednego z wewnętrznych studiów deweloperskich CI Games, które w 3,5 roku stworzyło od podstaw tak zaawansowaną technologicznie grę. Studio obecnie liczy już 100 doświadczonych deweloperów. Studia wewnętrzne CI Games są dobrze przygotowane na przyszłe produkty, w tym m.in. realizowany od dwóch lat Project Survive i kolejny projekt Hexworks w gatunku Action-RPG pod tytułem Project III" – dodał prezes CI Games.

Lords of The Fallen to gra action RPG osadzona w mrocznym świecie fantasy, reebot popularnego IP wydanego pod tą samą nazwą w 2014 roku. Akcja tytułu rozgrywa się tysiąc lat po wydarzeniach z pierwszej odsłony i przedstawi zupełnie nową historię w pięciokrotnie większym świecie.

CI Games to niezależny deweloper i wydawca gier wideo ze biurami oraz studiami produkcyjnymi w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Założona w 2002 r. spółka jest znana z serii Sniper Ghost Warrior (ponad 13 mln sprzedanych egzemplarzy) oraz Lords of the Fallen (10 milionów graczy na świecie). W 2018 r. CI Games powołało spółkę córkę - United Label, która skupia się na produkcji mniejszych, ale ambitnych gier, takich jak: Röki, Eldest Souls, czy Tailes of Iron. (PAP Biznes)

pr/