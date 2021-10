Kto oferuje najszybszy internet mobilny i domowy? Porównanie Orange, T-Mobile, Play, Plus

fot. Jens Gyarmaty / / FORUM

Od niespełna 35 do 47 Mb/s w przypadku internetu mobilnego i czterokrotnie więcej w przypadku internetu domowego wyniósł średni transfer oferowany przez czołowych operatorów działających w Polsce – wynika z wrześniowego rankingu speedtest.pl.

Ranking internetu mobilnego LTE

Zgodnie z wynikami wrześniowego raportu serwisu speedtest.pl, w dalszym ciągu z najwyższej średniej prędkości przesyłania danych mogą korzystać użytkownicy internetu mobilnego oferowanego przez T-Mobile. We wrześniu było to średnio 47 Mb/s. Do różowej sieci zbliża się jednak jej pomarańczowy rywal – Orange (średnio 43,3 Mb/s).

Średnia prędkość internetu LTE we wrześniu 2021 r. – ranking operatorów Sieć Pobieranie danych [w Mb/s] Przesyłanie danych [w Mb/s] Ping [w ms] T-Mobile 47,0 10,7 30 Orange 43,3 10,9 28 Play 36,4 9,8 34 Plus 34,6 9,8 39 Źródło: Raport Speedtest.pl

Do Orange należał z kolei najlepszy wynik p-od względem średniej prędkości przesyłania danych (10,9 Mb/s) oraz najbardziej stabilnego łącza (średni ping 28 ms).

Wyrównana walka toczy się także o trzecie miejsce w zestawieniu. Z niej zwycięsko wychodzi Play, który nieznacznie wyprzedza Plusa.

Ranking internetu domowego

Na takim samym poziomie jak w sierpniu pozostał średni transfer, z którego korzystać mogli we wrześniu użytkownicy internetu domowego oferowanego przez dwóch czołowych operatorów, sieci: INEA i UPC. Było to odpowiednio 186,9 Mb/s oraz 184,4 MB/s. W pogoni za nimi nie ustaje T-Mobile, które w ciągu ostatniego miesiąca podwyższyło średni transfer o blisko 7 Mb/s. Poza podium uplasowała się Vectra, która również zanotowała względem sierpnia spora poprawę – o 6,5 Mb/s.

Średnia prędkość internetu domowego we wrześniu 2021 r. – ranking operatorów Sieć Pobieranie danych [w Mb/s] Przesyłanie danych [w Mb/s] Ping [w ms] INEA 186,9 181,1 9 UPC 184,4 32,9 17 T-Mobile 171,6 67,2 16 Vectra 154,1 33,9 20 Źródło: Raport Speedtest.pl

Znacznie większe różnice panują w przypadku średniej prędkości przesyłania danych. Największe możliwości w tym aspekcie mieli abonenci sieci INEA, która jako jedyna spośród czołowej czwórki oferuje ten parametr na zbliżonym poziomie do średniej prędkości pobierania danych (we wrześniu średnio 181,1 Mb/s). Drugie pod tym względem T-Mobile oferowało przesyłanie plików ze średnią prędkością 67,2 Mb/s.

MKZ