Do UOKiK wpłynął wniosek Orlenu w sprawie przejęcia Polska Press

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek PKN Orlen w sprawie przejęcia wydawnictwa Polska Press - poinformował UOKiK we wtorkowym komunikacie.

"Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku (PKN Orlen) kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polska Press). PKN Orlen jest największą firmą z sektora rynków paliw i energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska Press to wiodąca spółka jednej z największych grup medialnych w Polsce, będąca liderem na rynku mediów regionalnych i lokalnych" - poinformował UOKiK.

Z informacji opublikowanych we wtorek przez UOKiK wynika, że sam wniosek wpłynął do urzędu 10 grudnia tego roku.

Płocki koncern o złożeniu oferty kupna Polska Press poinformował 7 grudnia tego roku. Transakcja - jak podano w komunikacie Orlenu - wpisuje się w strategiczne plany PKN dot. wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej, a płocki koncern uzyska m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów.

Koncern podkreślił wtedy, że "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek stwierdził, że dostęp do 17,4 mln użytkowników portali zarządzanych przez Polska Press wzmocni sprzedaż Grupy Orlen, zoptymalizuje koszty marketingowe i umożliwi dalszą rozbudowę narzędzi big data. "Podejmujemy działania, które wpisują się w nową strategię PKN Orlen do 2030 r. i będą efektywnie wspierać dynamiczny rozwój sieci detalicznej – ocenił Obajtek.

Według Orlenu Polska Press to jeden z największych wydawców w Polsce, który w 2019 r. osiągnął przychody na poziomie ponad 398,4 mln zł. "Polska Press posiada 20 z 24 wydawanych w Polsce dzienników regionalnych oraz blisko 120 tygodników lokalnych" - poinformował Orlen. Dodano, że funkcjonują w 15 z 16 województw, a w większości z nich zajmuje pozycję lidera pod względem czytelnictwa i sprzedaży.

Orlen podał, że portfolio wydawnictwa to także 500 witryn online, co czyni go liderem polskiego internetu w kategorii informacje i publicystyka oraz niekwestionowanym liderem w kategorii informacje lokalne i regionalne. Wydawnictwo wydaje również takie tytuły prasowe, jak: Polska The Times, Dziennik Bałtycki, Dziennik Polski, Express Ilustrowany, Echo Dnia, czy Dziennik Zachodni.

Ponadto Polska Press ma bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w Polsce. Według płockiej spółki, dzięki temu w ramach Grupy Orlen będzie możliwe utworzenie nowych modeli biznesowych.

Orlen wskazał, że tworzenie własnych platform komunikacyjnych, jako wsparcie dla działalności biznesowej i dotarcie do nowych klientów, przez firmy to światowy trend, który obserwujemy już od lat.(PAP)

