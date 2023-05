Pierwsze amerykańskie wyrzutnie rakiet HIMARS są w Polsce, trafią do 16 Dywizji Zmechanizowanej. Jestem też optymistą, jeśli chodzi o kolejny kontrakt na te wyrzutnie; odbyłem rozmowy z producentem i sekretarzem obrony USA - powiedział w poniedziałek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

HIMARS-y już w Polsce

W poniedziałek na lotnisku wojskowym na warszawskim Okęciu Błaszczak poinformował, że do Polski trafiły pierwsze amerykańskie wyrzutnie HIMARS z 20 zamówionych. Szef MON przypomniał, że wyrzutnie trafią do 16 Dywizji Zmechanizowanej, stacjonującej przede wszystkim w woj. warmińsko-mazurskim.

"Negocjujemy kolejną umowę ws. HIMARS-ów; Kongres USA wydał zgodę na sprzedaż Polsce prawie 500 wyrzutni. Te wyrzutnie będą sprowadzone do Polski najszybciej, jak to możliwe i będą zamontowane na podwoziach Jelcza. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ramach tego nowego, negocjowanego kontraktu odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARS-ów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet. To jest cel, jaki sobie stawiamy" - powiedział Błaszczak.

Wyrzutnie rakietowe M142 #HIMARS zapewnią niezbędne wsparcie ogniowe na rzecz pododdziałów wojsk lądowych poprzez wykonywanie głębokich uderzeń ogniowych. pic.twitter.com/HQZKpw4NNI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) May 15, 2023

"Jestem optymistą, jeśli chodzi o kolejną umowę. Bardzo dobrą rozmowę odbyłem z sekretarzem (obrony USA) Lloydem Austinem. (...) Jestem też po rozmowie z zarządem Lockheed Martina (firmy produkującej HIMARS-y)" - powiedział szef MON. Wyraził nadzieję, że kontrakt na kolejne wyrzutnie zostanie podpisany jak najszybciej.

Minister przypomniał, że niebawem w Toruniu ma powstać "akademia HIMARS", szkoląca żołnierzy w obsłudze wyrzutni, a także zajmująca się logistyka i serwisem tego sprzętu. "Wiemy, bo obserwujemy, co dzieje się na Ukrainie, że artyleria odgrywa kluczową rolę, (...) stąd też i nasze wysiłki związane ze zwiększeniem jej możliwości" - dodał.

W 2019 r. MON zamówiło 20 wyrzutni – w tym dwie ćwiczebne – systemu wieloprowadnicowych wyrzutni artylerii rakietowej na podwoziu kołowym M142 HIMARS oraz sprzęt towarzyszący. Wartość umowy wyniosła 414 mln dolarów. Wraz z wyrzutniami strona polska zamówiła amunicję bojowa GMLRS o zasięgu ok 70 km i ATACMS o zasięgu do 300 km oraz ćwiczebnej (LCRRPR), pojazdy dowodzenia i wozy zabezpieczenia technicznego. Umowa przewiduje również wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Jakub Borowski

