Do Polski przybyło już ponad 500 tys. uchodźców z Ukrainy

Do Polski przybyło 504,6 tys. uchodźców Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji; w środę, do godz. 15 granicę ukraińsko-polską przekroczyło 51,6 tys. osób - poinformowała Straż Graniczna.

"Ponad pół miliona osób wjechało od 24.02 z Ukrainy do Polski. Dzisiaj, tj. 02.03, do godz. 15.00 #funkcjonariuszeSG odprawili 51,6 tys. osób, od wybuchu wojny w Ukrainie - 504,6 tys." - podała SG na Twitterze.

Środa była siódmym dnim inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Według danych MSZ spośród ponad pół miliona ludzi, którzy przybyli do Polski, blisko 280 tys. to obywatele Ukrainy, a ok. 2,5 tysiąca to Polacy. Wśród uciekających przed wojną są też obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

"Nasz kraj udziela schronienia każdej osobie, której życie jest zagrożone - bez względu na jej narodowość" - podkreśla MSWiA. Resort zaznacza, że wszystkie osoby wpuszczane do Polski są weryfikowane przez Straż Graniczną, i tłumaczy, że wobec tych, w stosunku do których są wątpliwości, np. nie posiadają dokumentów, funkcjonariusze SG stosują odpowiednie procedury sprawdzające. MSWiA zapewnia, że żadna osoba nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną.(PAP)

