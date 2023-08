Do 450 zł za konto od BNP Paribas. Samo otwarcie to już 50 zł premii

Cztery premie dające w sumie 450 zł – to najnowsza propozycja BNP Paribas Banku Polska skierowana do nowych klientów. Część nagrody przypadnie już za samo otwarcie konta wraz z kartą i dostępem do bankowości internetowej.

Najnowsza promocja BNP Paribas Banku Polska pozwoli nieco odkuć się po urlopowych wydatkach. „Powrót z wakacji” to oferta specjalna zarezerwowana dla nowych klientów, którzy założą Konto Otwarte na Ciebie i spełnią warunki dodatkowe oferty. Do zgarnięcia jest 450 zł.

Ile można zyskać na promocji?

Bank podzielił premię na cztery mniejsze nagrody:

pierwsza nagroda – 50 zł przelewem na konto,

– 50 zł przelewem na konto, druga nagroda – 150 zł przelewem na konto,

– 150 zł przelewem na konto, trzecia nagroda – 150 zł przelewem na konto,

– 150 zł przelewem na konto, czwarta nagroda – 100 zł przelewem na konto.

Co musisz zrobić, aby otrzymać nagrody?

Status klienta: Jak każda promocja BNP Paribas Banku Polska, tak i oferta „Powrót z wakacji” jest skierowana do nowych klientów banku. W przypadku tej propozycji oznacza to, że w promocji mogą wziąć udział zainteresowani, którzy nie byli w dniu wnioskowania o konto stroną umowy ramowej z bankiem oraz w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były posiadaczami lub współposiadaczami konta osobistego w banku. W skrócie – z promocji banku mogą również skorzystać byli klienci, którzy rozwiązali umowę co najmniej rok temu.

Zarejestruj się i załóż konto: Przed otwarciem konta trzeba jeszcze wykonać dwa kroki: wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny oraz podpisać wskazane przez bank oświadczenia. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w promocji można otworzyć rachunek, będąc pewnym, że bank wypłaci premię w zamian za wypełnienie warunków. Wniosek o konto trzeba złożyć przez specjalną stronę internetową po kliknięciu w link otrzymany w potwierdzeniu. Czas jest do 21 sierpnia 2023 r. lub osiągnięcia liczby 3000 rejestracji.

Kolejny krok to zawarcie umowy. Można to zrobić, wybierając jedną z dwóch opcji – na stronie internetowej banku (weryfikacja tożsamości przez kuriera) lub w aplikacji mobilnej banku (weryfikacja tożsamości przez wideoweryfikację). Jeszcze jedna ważna data dotyczy aktywacji karty debetowej. Klient może to zrobić nie później niż 4 września 2023 r.

Warunki dotyczące nagród: Każda część nagrody jest objęta dodatkowymi wymogami. Szczegóły wraz z terminami ich realizacji można znaleźć w tabeli poniżej.

Promocja BNP Paribas Banku Polska „Powrót z wakacji” – warunki dotyczące nagród Nagroda Warunki Termin wykonania 50 zł dokonanie rejestracji w promocji,

założenie konta zgodnie z wytycznymi,

aktywacja karty debetowej zgodnie z wytycznymi do 4 września 2023 r. lub wyczerpania puli rejestracji 150 zł spełnienie warunków pierwszej nagrody,

dokonanie min. 5 transakcji Blikiem,

otrzymanie min. 5 przelewów na min. 100 zł każdy 1 września – 30 września 2023 r. 150 zł spełnienie warunków drugiej nagrody,

dokonanie min. 5 transakcji Blikiem,

otrzymanie min. 5 przelewów na min. 100 zł każdy 1 października – 31 października 2023 r. 100 zł spełnienie warunków trzeciej nagrody,

dokonanie min. 3 transakcji Blikiem,

otrzymanie min. 3 przelewów na min. 100 zł każdy 1 listopada – 30 listopada 2023 r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie regulaminu promocji „Powrót z wakacji” w BNP Paribas Banku Polska

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Otrzymanie nagrody nie kończy się na spełnieniu warunków. Pamiętać trzeba jeszcze o wykonaniu jeszcze jednej czynności przed wypłatą pierwszej nagrody. Więcej szczegółów poniżej:

Pierwsza nagroda. Jeśli przysługuje ci pierwsza nagroda, e-maila z taką informacją otrzymasz do 21 września br. Zaloguj się przez specjalny link wysłany w wiadomości e-mail do 26 września br. i podaj numer konta do wypłaty. Do 30 września br. środki wpłyną na konto.

Druga nagroda. Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 26 października br. W tym przypadku nie trzeba podawać już numeru konta ani się logować. Środki powinny być wypłacone do 31 października br.

Trzecia nagroda. Informacja o jej otrzymaniu powinna pojawić się w skrzynce mailowej do 27 listopada br. Pieniądze trafią na konto do 30 listopada br.

Czwarta nagroda. O jej przyznaniu dowiesz się do 22 grudnia br. Do końca roku pojawi się na koncie.

Brak podania numeru konta we wskazanych terminach to nie jest jeszcze „tragedia”. Bank podkreśla, że ustali wówczas termin wypłaty indywidualnie. Powinieneś jednak zwrócić uwagę na datę 20 sierpnia 2024 r. – po tym terminie nie będzie już możliwe uzupełnienie formalności.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Największą zaletą tej promocji jest jej nagroda – 450 zł to jedna z najwyższych premii na rynku. Co więcej, jest ona wypłacana w postaci przelewu, co oznacza, że klient może ją przeznaczyć na dowolny wydatek czy wpłacić na konto oszczędnościowe.

Krótki termin karencji, czyli 12 miesięcy, to kolejny atut tej oferty specjalnej. Bank nie wyklucza również udziału osób, które już kiedyś skorzystały na jednej z poprzednich promocji Konta Otwartego na Ciebie.

Minusem ofert od BNP Paribas Banku Polska jest nieco skomplikowana procedura towarzysząca wypłacie środków.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Z promocji można skorzystać jeden raz,

Do momentu przekazania nagród należy wciąż być właścicielem konta z kartą oraz dostępem do bankowości internetowej,

Opłata za prowadzenie konta to 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł, jeśli wykona się nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, mają kartę za 0 zł,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym linkiem.

