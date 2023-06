Do 450 zł przelewem od BNP Paribas za konto osobiste. Część nagrody przysługuje za samo otwarcie rachunku

Najnowsza promocja Konta Otwartego na Ciebie pozwoli zarobić nawet 450 zł. Nagrodę można przeznaczyć na wakacje, zakupy lub wypłacić w bankomacie, bowiem tym razem klienci otrzymają bonus prosto na rachunek.

Premia pieniężna to nagroda gwarantowana – uczestnik promocji otrzyma wpływ na konto pod warunkiem spełnienia wymogów wypunktowanych w regulaminie akcji. Co więcej, udział w ofercie specjalnej pozwala również na włączenie się do konkursu o nagrodę rzeczową. Do zdobycia jest jeden z dwudziestu grillów elektrycznych.

Ile można zyskać na promocji?

Jak wspomniano, promocja „Grillowa fiesta” to oferta specjalna, która daje możliwość zainkasowania przez nowych klientów do 450 zł premii. Tradycyjnie jest ona podzielona na kilka mniejszych części, a dokładnie:

pierwsza nagroda – 50 zł,

– 50 zł, druga nagroda – 200 zł

– 200 zł trzecia nagroda – 200 zł.

Co musisz zrobić, aby otrzymać nagrody?

Nieodłączoną parę do każdej nagrody stanowi jakiś warunek do spełnienia. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych premii, nie w sposób ominąć wymóg podstawowy stawiany przez BNP Paribas Bank Polska. Jest to posiadanie statusu nowego klienta. W przypadku ofert specjalnych BNP Paribas oznacza to zawsze niebycie posiadaczem lub współposiadaczem jakiegokolwiek konta osobistego (ROR) w tym banku w ciągu 12 miesięcy od złożenia wniosku.

Drugi krok to zgłoszenie udziału w promocji przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na specjalnej, dedykowanej stronie i wyrażenie zgód marketingowych. Trzeci – wysłanie wniosku o konto za pomocą linka otrzymanego w wiadomości od organizatora, i wreszcie czwarty krok – otwarcie Konta Otwartego na Ciebie na stronie internetowej (weryfikacja tożsamości przez kuriera) lub przez aplikację mobilną banku (weryfikacja tożsamości z wykorzystaniem wideoweryfikacji).

Wniosek o konto należy złożyć najpóźniej do 18 czerwca br., przy czym bank może zakończyć ofertę wcześniej ze względu na limit rejestracji (2000). Konto należy otworzyć do 30 czerwca br.

Kolejne warunki dotyczą już konkretnych nagród:

pierwsza nagroda – założenie konta z kartą debetową (nie później niż do 30 czerwca br.).

– założenie konta z kartą debetową (nie później niż do 30 czerwca br.). druga nagroda – spełnienie warunków pierwszej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. dwa razy (w dwóch różnych dniach) + wykonanie min. dwóch transakcji Blik + zlecenie min. pięciu przelewów na kwotę min. 50 zł każdy (od 1 do 31 lipca br.),

– spełnienie warunków pierwszej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. dwa razy (w dwóch różnych dniach) + wykonanie min. dwóch transakcji Blik + zlecenie min. pięciu przelewów na kwotę min. 50 zł każdy (od 1 do 31 lipca br.), trzecia nagroda - spełnienie warunków drugiej premii + zalogowanie się do aplikacji mobilnej min. dwa razy (w dwóch różnych dniach) + wykonanie min. dwóch transakcji Blik + zlecenie min. pięciu przelewów na kwotę min. 50 zł każdy (od 1 do 31 sierpnia br.).

Kiedy otrzymasz nagrodę?

Spełnianie warunków następuje partiami i to samo dotyczy wypłaty premii na rachunek klienta. Krótkie kalendarium wygląda następująco:

pierwsza nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 21 lipca br., otrzymanie przelewu do 31 lipca br.,

– otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 21 lipca br., otrzymanie przelewu do 31 lipca br., druga nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 25 sierpnia br., otrzymanie przelewu do 31 sierpnia br.,

– otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 25 sierpnia br., otrzymanie przelewu do 31 sierpnia br., trzecia nagroda – otrzymanie wiadomości o przyznaniu nagrody do 26 września br., otrzymanie przelewu do 30 września br.,

W tym miejscu warto uwypuklić jeszcze jeden ważny element oferty. Każdy uczestnik promocji musi do 26 lipca br. zalogować się na specjalnej stronie podanej przez organizatora i podać numer konta do wypłaty pierwszej nagrody. W przypadku uzyskania kolejnych premii nie jest już to wymagane. W przypadku niedopełnienia tych formalności bank ustali termin wypłaty z klientem indywidualnie, ale nie może to być później niż 15 czerwca 2024 r.

Konkurs BNP Paribas Banku Polska

„Grillowy bank zdjęć” to konkurs BNP Paribas Banku Polska skierowany do osób, które biorą udział w promocji „Grillowa fiesta”. Chętni do udziału w konkursie muszą przy okazji wysyłki rejestracji do promocji banku z premią, dokonać osobnego zgłoszenia do konkursu. Poza wymogami pokrywającymi się z warunkami promocji „Grillowa fiesta” zainteresowany musi:

złożyć odpowiednie oświadczenia,

zaakceptować regulamin,

załączyć zdjęcie konkursowe w temacie „Moja ulubiona potrawa z grilla”.

Do wygrania jest jeden z 20 zestawów Grilla elektrycznego STEBA RC 78 oraz 120 nagród pocieszenia, czyli zestawów do grillowania DSTrade 5.

Jakie są plusy i minusy promocji?

Oferta BNP Paribas Banku Polska może zainteresować planujących zmianę konta osobistego z kilku powodów:

wysoka premia pieniężna – do zdobycia jest 450 zł w formie przelewu, który jest atrakcyjniejszą nagrodą niż bon do wykorzystania we wskazanym sklepie,

– do zdobycia jest 450 zł w formie przelewu, który jest atrakcyjniejszą nagrodą niż bon do wykorzystania we wskazanym sklepie, proste warunki dodatkowe – warunki przypisane dla danego miesiąca można spełnić w ciągu dwóch dni roboczych, bank nie wymaga również zapewniania wpływów, co jest ważnym atutem dla wyjadaczy wisienek,

– warunki przypisane dla danego miesiąca można spełnić w ciągu dwóch dni roboczych, bank nie wymaga również zapewniania wpływów, co jest ważnym atutem dla wyjadaczy wisienek, premia za samo założenie konta – 50 zł trafi za samo otwarcie rachunku z kartą debetową,

– 50 zł trafi za samo otwarcie rachunku z kartą debetową, krótka karencja dla byłych klientów – byli klienci nie są wykluczeni z promocji i mogą w niej wziąć udział, jeśli minęło 12 miesięcy od zamknięcia rachunku, z którego wcześniej korzystali.

Jako minus oferty „Girllowa fiesta” można uznać tradycyjne dla promocji BNP Paribas dość skomplikowane formalności – sposób otwarcia konta jest specyficzny, należy dokonać rejestracji i założyć rachunek z wykorzystaniem linka. Nie można również zapomnieć o wypełnieniu odpowiedniego formularza przy okazji wypłaty pierwszej nagrody.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Musisz być posiadaczem konta wraz z kartą debetową i dostępem do bankowości internetowej w momencie przekazania każdej z nagród.

W promocji i konkursie można wziąć udział tylko jeden raz.

Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, opłata za najtańszą kartę debetową wynosi 7 zł miesięcznie, jednak można ją obniżyć do 2 zł pod warunkiem dokonania nią min. 3 transakcji bezgotówkowych. Klienci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, nie płacą za obsługę karty,

Regulamin promocji można znaleźć pod tym adresem a regulamin konkursu pod tym adresem.